Juan Leyrado con Novaresio: "Javier Milei me da miedo"

"No sé por qué dice lo que dice", continuó y expresó su malestar por "escuchar y ver algo que no lo podés creer". En esa línea, enumeró cuestiones referidas al Presidente que lo hacen ser crítico de él: "Las formas, las palabras, la bronca, el odio, mientras pasa lo que pasa".

"Me gustaría hablar con él y decirle 'Señor presidente ¿cómo es? Tan equivocado estoy al pensar que no se puede hablar así'", confió que le diría.