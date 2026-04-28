Juan Leyrado con Novaresio: "Javier Milei me da miedo"

El actor Juan Leyrado aseguró que el presidente Javier Milei le genera "miedo" y cuestionó sus "formas" y el "odio" con el que se expresa. "Hay algo que es mucho más profundo que la ideología, que tiene que ver con el ser humano", planteó.
El actor cuestionó las formas y el tono del Presidente y aseguró que le genera temor por su manera de expresarse. “No sé dónde va, no entiendo cuál es el camino”, afirmó con Novaresio.
Juan Leyrado participó del programa Luis Novaresio Entrevista. (Foto: captura).
El actor Juan Leyrado aseguró que el presidente Javier Milei le genera "miedo" y cuestionó sus "formas" y el "odio" con el que se expresa. "Hay algo que es mucho más profundo que la ideología, que tiene que ver con el ser humano", planteó.
En un anticipo del programa Luis Novaresio Entrevista, que se estrenará este medianoche, el reconocido actor confió sobre la figura del presidente: "Me da miedo, pero no miedo a que me pegue. No sé dónde está, no entiendo".
Al respecto, agregó sobre el Presidente: "No sé si él siente que es presidente de todos. Hay algo que es mucho más profundo que la ideología que tiene que ver con el ser humano. No sé dónde va, no entiendo cuál es el camino".
"No sé por qué dice lo que dice", continuó y expresó su malestar por "escuchar y ver algo que no lo podés creer". En esa línea, enumeró cuestiones referidas al Presidente que lo hacen ser crítico de él: "Las formas, las palabras, la bronca, el odio, mientras pasa lo que pasa".
"Me gustaría hablar con él y decirle 'Señor presidente ¿cómo es? Tan equivocado estoy al pensar que no se puede hablar así'", confió que le diría.