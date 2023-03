Patricia Bullrich: "El Ejército debe ir a Rosario, pero no para construir casas"

"A mí me parece inconducente. Yo vengo diciendo que tiene que ir el Ejército, pero a construir casas, no me parece que sea el momento ni la oportunidad. Me parece que es el momento y la oportunidad de tener un plan para que no haya tiroteos y muertes todos los días en Rosario", afirmó la titular del PRO y precandidata a Presidente en diálogo con Pastor 910, por Radio La Red.