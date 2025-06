Patricia Bullrich habló en el encuentro de LLA: "Han transformado La Plata en una gran villa miseria"

“Milei es un político que no especula y no busca beneficios personales, eso lo vemos todos los días”, indicó la ministra y fue a su terreno: “En seguridad somos lo contrario al gobierno de Kicillof, no hablamos de cosas que hay que corregir en la Policía de la provincia, sino de los políticos, porque la fuerza tiene muchas posibilidades”.