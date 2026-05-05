La Justicia ordenó peritar el teléfono del contratista que refaccionó la casa del country de Adorni

El análisis del teléfono fue encomendado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que intentará recuperar mensajes eliminados o configurados como temporales.

En paralelo, el fiscal Pollicita rechazó un pedido de la diputada Marcela Pagano para ordenar la detención inmediata de Adorni por un supuesto riesgo de entorpecimiento de la investigación. Desde la fiscalía señalaron que no se verifican los riesgos procesales planteados, aunque la legisladora había solicitado, alternativamente, que se le prohíba al funcionario tomar contacto con testigos.

Las refacciones y los pagos

En su declaración, Tabar indicó que el vínculo comenzó en agosto de 2024, cuando Adorni lo contactó por WhatsApp para evaluar trabajos en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá. Tras una primera visita junto a su socia, el contratista elaboró un presupuesto inicial cercano a los 94 mil dólares, que luego se elevó hasta unos 245 mil.

El testigo sostuvo que los pagos se realizaron en efectivo, en dólares y sin facturación. También precisó que las tareas se extendieron entre octubre de 2024 y julio de 2025 e incluyeron tanto refacciones estructurales como mejoras en equipamiento y mobiliario.

Entre los trabajos mencionó la remodelación de espacios como entrada, garaje y galería, la renovación de pisos, paredes y revestimientos, cambios en la cocina, mejoras en iluminación y la puesta en valor de la pileta, entre otras intervenciones. Además, aportó documentación, fotos y videos del proceso.

Cómo sigue la causa

La investigación continuará con nuevas declaraciones. Está previsto que comparezca Leandro Miano, el hijastro de una de las jubiladas que le vendió el departamento del barrio porteño de Caballito al jefe de Gabinete.

Según consta en la causa, esa transacción incluyó un pago de 30 mil dólares en efectivo y un saldo de 200 mil dólares sin interés, con vencimiento previsto para noviembre próximo.