Jubilados de ANSES: informan el nuevo haber con aumento y refuerzo extraordinario

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social acredita este valor unificado en una sola jornada bancaria. Los beneficiarios encontrarán el saldo de $463.250,17 disponible en su cuenta el mismo día asignado por el calendario oficial. Este ingreso total busca acompañar la evolución de los indicadores de precios, brindando mayor previsibilidad a quienes dependen exclusivamente de la jubilación mínima.

¿Qué sucede con el bono proporcional para haberes medios?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica una compensación técnica para quienes superan la jubilación mínima pero no alcanzan el techo unificado. En estos casos, se informa que el beneficiario recibirá un monto extra proporcional hasta completar los $463.250,17, asegurando que los haberes intermedios también cuenten con un soporte adicional.

Se establece que este cálculo que realiza la Administración Nacional de la Seguridad Social es automático y se basa en la suma de todas las prestaciones que perciba el titular. Por el contrario, quienes tengan un haber básico superior al límite unificado no serán alcanzados por el refuerzo de mayo, debiendo supervisar únicamente el impacto del incremento del 3,4% por movilidad mensual en su liquidación habitual.

¿Cuál es el monto de los haberes máximos en mayo?

Se informa que la escala superior de la Administración Nacional de la Seguridad Social también percibe la actualización por movilidad. Para mayo de 2026, el haber máximo previsional se ubica en $2.645.600, cifra que representa el límite contributivo del sistema. Se establece que este sector no recibe bonos adicionales, ya que la asistencia extraordinaria se focaliza en las escalas con menor capacidad de consumo.

Se confirma que este valor fijado por la Administración Nacional de la Seguridad Social funciona como referencia para todo el padrón previsional. Al actualizarse bajo el esquema de movilidad mensual, el organismo busca mantener la proporcionalidad entre las distintas categorías de haberes. Se establece que el incremento se verá reflejado directamente en los cajeros automáticos según la terminación de documento del titular.

¿Cómo impacta el aumento en las Pensiones No Contributivas?

Se establece que las PNC de la Administración Nacional de la Seguridad Social también reciben el incremento del 3,4%, alcanzando un total de $336.223 al sumar el bono extraordinario vigente.