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Jubilados de ANSES: informan el nuevo haber con aumento y refuerzo extraordinario

Se estableció el nuevo piso de ingresos para el sector previsional correspondiente al quinto mes del año. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará el incremento del 3,4% basado en el índice de inflación, consolidando el ingreso de bolsillo junto al bono extraordinario.

Jubilados de ANSES: informan el nuevo haber con aumento y refuerzo extraordinario

Jubilados de ANSES: informan el nuevo haber con aumento y refuerzo extraordinario

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará la fórmula de actualización mensual para ajustar las prestaciones del sistema previsional argentino. Se informa que el aumento de jubilados de ANSES para mayo de 2026 será del 3,4%, porcentaje que responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de marzo, asegurando una actualización directa en los recibos.

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Con la implementación de este ajuste, el haber mínimo de mayo se reconfigura técnicamente en $393.250,17. Asimismo, se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social mantendrá la vigencia del refuerzo económico de $70.000, permitiendo que ningún jubilado de la escala básica perciba una cifra inferior a los $463.250,17 durante el transcurso del mes.

¿Cómo se integra el pago total para la mínima en mayo?

aumento a jubilados mayo 2026
Jubilados de ANSES: informan el nuevo haber con aumento y refuerzo extraordinario

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Se informa que la liquidación de la Administración Nacional de la Seguridad Social para mayo de 2026 se compone de dos conceptos diferenciados. El primero es el haber previsional contributivo que, tras el aumento del 3,4%, se fija en $393.250,17. El segundo componente es el bono extraordinario, suma que se otorga de forma no remunerativa para sostener el piso de ingresos del sector.

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social acredita este valor unificado en una sola jornada bancaria. Los beneficiarios encontrarán el saldo de $463.250,17 disponible en su cuenta el mismo día asignado por el calendario oficial. Este ingreso total busca acompañar la evolución de los indicadores de precios, brindando mayor previsibilidad a quienes dependen exclusivamente de la jubilación mínima.

¿Qué sucede con el bono proporcional para haberes medios?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica una compensación técnica para quienes superan la jubilación mínima pero no alcanzan el techo unificado. En estos casos, se informa que el beneficiario recibirá un monto extra proporcional hasta completar los $463.250,17, asegurando que los haberes intermedios también cuenten con un soporte adicional.

Se establece que este cálculo que realiza la Administración Nacional de la Seguridad Social es automático y se basa en la suma de todas las prestaciones que perciba el titular. Por el contrario, quienes tengan un haber básico superior al límite unificado no serán alcanzados por el refuerzo de mayo, debiendo supervisar únicamente el impacto del incremento del 3,4% por movilidad mensual en su liquidación habitual.

¿Cuál es el monto de los haberes máximos en mayo?

Se informa que la escala superior de la Administración Nacional de la Seguridad Social también percibe la actualización por movilidad. Para mayo de 2026, el haber máximo previsional se ubica en $2.645.600, cifra que representa el límite contributivo del sistema. Se establece que este sector no recibe bonos adicionales, ya que la asistencia extraordinaria se focaliza en las escalas con menor capacidad de consumo.

Se confirma que este valor fijado por la Administración Nacional de la Seguridad Social funciona como referencia para todo el padrón previsional. Al actualizarse bajo el esquema de movilidad mensual, el organismo busca mantener la proporcionalidad entre las distintas categorías de haberes. Se establece que el incremento se verá reflejado directamente en los cajeros automáticos según la terminación de documento del titular.

¿Cómo impacta el aumento en las Pensiones No Contributivas?

Se establece que las PNC de la Administración Nacional de la Seguridad Social también reciben el incremento del 3,4%, alcanzando un total de $336.223 al sumar el bono extraordinario vigente.

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