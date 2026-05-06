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Jubilados de ANSES en mayo: establecen el cronograma de cobro por DNI

Se oficializó la logística de acreditación para el sector previsional durante el quinto mes del año. La Administración Nacional de la Seguridad Social diagramó las fechas de pago considerando las jornadas no laborables del calendario nacional, asegurando el depósito unificado de haberes y bonos.

Jubilados de ANSES en mayo: establecen el cronograma de cobro por DNI

Jubilados de ANSES en mayo: establecen el cronograma de cobro por DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya dispone del esquema operativo para las liquidaciones que inician tras el feriado del Día del Trabajador. Se informa que la planificación de los jubilados de ANSES en mayo debió ajustarse técnicamente para evitar solapamientos con los días festivos, lo que determinó que el grueso de los pagos para la escala mínima comience a partir de la segunda semana del mes.

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El sistema diseñado por la Administración Nacional de la Seguridad Social operará bajo la modalidad de pago conjunto para agilizar la disponibilidad de fondos. Esto significa que los jubilados de ANSES en mayo encontrarán en sus cuentas bancarias tanto el haber básico actualizado con el 3,4% de aumento como el refuerzo extraordinario de $70.000, permitiendo que el sector pasivo disponga de la totalidad de su ingreso en una sola jornada.

¿Cuál es el calendario para jubilados de la mínima en mayo?

bono a jubilados
Jubilados de ANSES en mayo: establecen el cronograma de cobro por DNI

Jubilados de ANSES en mayo: establecen el cronograma de cobro por DNI

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social iniciará los depósitos para quienes perciben el haber básico el lunes 11 de mayo. El esquema se ordena estrictamente por la terminación del documento de identidad para garantizar un flujo ordenado en las sucursales bancarias y terminales de retiro automático en todo el territorio nacional.

Las fechas confirmadas por el organismo son:

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

  • DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

  • DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo.

¿Cuándo perciben sus haberes los jubilados que superan la mínima?

Se confirma que los jubilados de ANSES en mayo con ingresos superiores a la base contributiva accederán a sus fondos durante la última semana del periodo. Debido al feriado del 25 de mayo, la Administración Nacional de la Seguridad Social reactivará el calendario el martes 26, agrupando las terminaciones de documento para completar el ciclo de pagos antes del inicio del mes entrante.

El cronograma para este grupo previsional es:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 26 de mayo.

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 27 de mayo.

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 28 de mayo.

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 29 de mayo.

  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 1 de junio.

¿Cómo consultar el lugar y fecha de cobro de forma digital?

Se establece que la vía más rápida para confirmar el día de pago es el portal oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Al ingresar con el número de CUIL en la sección "Mi ANSES", los beneficiarios pueden acceder al apartado "Cuándo y dónde cobro", donde se detalla la sucursal bancaria y el estado del trámite para evitar traslados innecesarios.

Se informa que esta herramienta de la Administración Nacional de la Seguridad Social es vital para corroborar el impacto del incremento por movilidad. Además, permite a los jubilados de ANSES en mayo descargar el recibo de haberes digital, documento necesario para gestiones comerciales o trámites de salud, brindando transparencia total sobre la liquidación del bono y el haber mensual ajustado.

¿Qué sucede con los haberes de las Pensiones No Contributivas?

Se establece que el calendario de las PNC de la Administración Nacional de la Seguridad Social inicia en los primeros días hábiles tras el feriado del 1 de mayo, siguiendo el esquema de terminación de DNI habitual para este sector.

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