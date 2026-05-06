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Confirmado por ANSES: AUH y SUAF llegan en mayo con AUMENTO del 3,4%

Se oficializó la actualización de las prestaciones sociales y familiares basada en el índice inflacionario de marzo. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará el incremento por movilidad automática que eleva los montos por hijo durante el transcurso de mayo de 2026.

Confirmado por ANSES: AUH y SUAF llegan en mayo con AUMENTO del 3

Confirmado por ANSES: AUH y SUAF llegan en mayo con AUMENTO del 3,4%

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará el ajuste mensual por movilidad para el universo de beneficiarios de asignaciones sociales. Se informa que en mayo de 2026, el aumento de la AUH y SUAF será del 3,4%, en sintonía con los indicadores de precios difundidos por el INDEC. Esta actualización garantiza que los haberes familiares sigan el ritmo de los indicadores oficiales de manera periódica.

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El esquema de la Administración Nacional de la Seguridad Social estipula que la AUH de ANSES se liquide bajo este nuevo porcentaje, impactando directamente en el monto destinado a la cobertura alimentaria básica. Asimismo, los trabajadores registrados bajo el sistema SUAF verán modificados sus haberes por cada menor a cargo según los rangos salariales establecidos. Se establece que la acreditación se realizará de forma automática respetando el calendario oficial.

¿Cuál es el valor de la AUH de ANSES con el incremento de mayo?

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Confirmado por ANSES: AUH y SUAF llegan en mayo con AUMENTO del 3,4%

Confirmado por ANSES: AUH y SUAF llegan en mayo con AUMENTO del 3,4%

Se informa que tras la aplicación de la suba del 3,4%, el haber bruto de la AUH de ANSES se reconfigura para el nuevo ciclo de pagos. De este importe total, la Administración Nacional de la Seguridad Social acredita el 80% de forma directa, mientras que el porcentaje restante queda bajo custodia hasta que el titular presente la documentación sanitaria y escolar que certifica el cumplimiento de las metas de bienestar.

Se establece que este haber de la Administración Nacional de la Seguridad Social para mayo de 2026 se combina con los refuerzos alimentarios de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche. Se confirma que el pago unificado para un titular de AUH con un hijo menor de tres años superará los $215.000 el próximo mes, integrando el haber actualizado y los subsidios complementarios previstos por el organismo previsional.

¿Cómo impacta el aumento en las categorías del SUAF de ANSES?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social actualiza los límites de ingresos y los haberes del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). El incremento del 3,4% de mayo de 2026 modifica el estipendio que perciben los trabajadores registrados por cada hijo. Se informa que los topes salariales familiares también se ajustan para asegurar que la movilidad no excluya a beneficiarios del sistema formal.

Se confirma que la liquidación del SUAF de ANSES se procesa automáticamente mediante el cruce de datos laborales que recibe el organismo previsional de manera mensual. Si el titular mantiene sus vínculos familiares correctamente registrados, el ajuste por movilidad se verá reflejado sin trámites adicionales en la cuenta sueldo. Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda revisar los topes vigentes en la plataforma oficial.

¿Qué sucede con los pagos extraordinarios de la ANSES en mayo?

Se informa que las asignaciones de pago único, como las de nacimiento y matrimonio, también perciben la actualización del 3,4% en mayo de 2026, manteniendo la equidad en todas las líneas de asistencia de la entidad.

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