Confirmado por ANSES: AUH y SUAF llegan en mayo con AUMENTO del 3,4%

Se establece que este haber de la Administración Nacional de la Seguridad Social para mayo de 2026 se combina con los refuerzos alimentarios de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche. Se confirma que el pago unificado para un titular de AUH con un hijo menor de tres años superará los $215.000 el próximo mes, integrando el haber actualizado y los subsidios complementarios previstos por el organismo previsional.

¿Cómo impacta el aumento en las categorías del SUAF de ANSES?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social actualiza los límites de ingresos y los haberes del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). El incremento del 3,4% de mayo de 2026 modifica el estipendio que perciben los trabajadores registrados por cada hijo. Se informa que los topes salariales familiares también se ajustan para asegurar que la movilidad no excluya a beneficiarios del sistema formal.

Se confirma que la liquidación del SUAF de ANSES se procesa automáticamente mediante el cruce de datos laborales que recibe el organismo previsional de manera mensual. Si el titular mantiene sus vínculos familiares correctamente registrados, el ajuste por movilidad se verá reflejado sin trámites adicionales en la cuenta sueldo. Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda revisar los topes vigentes en la plataforma oficial.

¿Qué sucede con los pagos extraordinarios de la ANSES en mayo?

Se informa que las asignaciones de pago único, como las de nacimiento y matrimonio, también perciben la actualización del 3,4% en mayo de 2026, manteniendo la equidad en todas las líneas de asistencia de la entidad.