Patricia Bullrich le pidió a Jorge Lanata que pare la demanda contra Javier Milei

El conflicto entre ambos comenzó cuando el periodista cuestionó que esté presente en un comité de crisis, en Casa Rosada, el embajador de Israel, Eyal Sela, tras el ataque de Irán a ese país.

El mandatario respondió mencionando a Lanata en la red social X: “Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del CC. Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?”.

En línea con lo sucedido, Bullrich se ofreció anoche como mediadora entre el periodista y el mandatario. "Me comprometo a hablarlo con el Presidente de la Nación. Es un momento en que los argentinos tenemos que estar unidos y juntos", sugirió.

Qué condición puso Jorge Lanata para dar marcha atrás con la demanda a Javier Milei

Por su parte, Lanata le agradeció el gesto a la ministra y pidió que el Jefe de Estado se retracte para dejar sin efecto la demanda. "Que diga que se equivocó. Si a esto lo podemos evitar, yo prefiero evitarlo”, respondió.

Y completó: "El Presidente me acusa a mí y a otros periodistas de cometer delitos y eso me parece una barbaridad. Es algo que nosotros no podemos dejar pasar. Nosotros no hacemos eso con los políticos. Si yo acuso de un delito a alguien es porque lo puedo probar; si no, no lo hago”.

Tras el descargo, Bullrich reconoció que “quizás hay un estilo del Presidente que es muy franco, muy directo”. Sin embargo, Lanata concluyó: “El estilo franco no puede ser adjudicar un delito a otra persona”.