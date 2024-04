Tras ser acusado de "recibir sobres", Jorge Lanata demandará a Javier Milei por "calumnias e injurias"

El presidente argentino respondió mencionando a Lanata en la red social X: “Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del CC. Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?”

Al leer la publicación, Lanata se sintió ofendido y contestó: “No puede ser que diga lo que quiera sin considerar a quién afecta; a ver si así se acostumbra a no insultar con libertad. Él no puede hablar de sobres sin pruebas, sea el presidente de Naciones Unidas o de Argentina. Entonces nos veremos en tribunales con el Presidente para ver si puede sostener sus palabras… Yo no soy larretista, pero podría serlo, me importa muy poco. Sobres no recibo, y es público, llevo 40 años trabajando”.

“Milei cree que hablar sobre un tema lo instala automáticamente, y busca desinstalarlo a toda costa. Esto ha sido parte de la historia argentina durante años: los políticos no tienen un conocimiento profundo de los medios. Que haya tenido éxito en los programas de los que fue panelista no significa que entienda de medios; entiende de espectáculo. Los medios son algo diferente. Que yo diga algo no significa que se instale de inmediato, no tengo ese poder, y nadie lo tiene, pero él actúa como si creyera eso”, declaró Lanata.

“Después se van, y quien hoy te presiona, mañana te pide un favor. No se dan cuenta de que los únicos que estamos presentes todo el tiempo somos el público, los periodistas y el poder económico. Los políticos entran y salen, y muchos se van por la puerta trasera”, reflexionó el conductor.

Lanata hizo un llamado a sus colegas: “En este país desaparecieron 100 periodistas durante la dictadura. Tenemos que defendernos entre nosotros; no puede ser que, porque algunos apoyen a Milei, no estemos defendiendo a los periodistas. Salen a defender dos o tres, y los demás miran para otro lado porque o bien están involucrados en corrupción, o son mileístas oportunistas”.

Con cierta ironía, Milei escribió en X que “es interesante lo que sucede cada vez que uno muestra a un periodista mintiendo”, ironizando en su cuenta de X, ratificando sus acusaciones.