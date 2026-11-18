Patricia Bullrich pidió reforzar el rumbo económico de Javier Milei

En su mensaje, la legisladora puso el foco en los sectores que enfrentan dificultades para trasladar los cambios macroeconómicos a su economía cotidiana. "Los argentinos que viven de un sueldo, la industria, la construcción y los pequeños comerciantes necesitan cambios que puedan sentir en su día a día", sostuvo.

La frase fue interpretada como un llamado a profundizar las medidas que permitan mejorar la situación de quienes dependen de sus ingresos laborales o de la actividad productiva.

Bullrich no cuestionó de manera directa el programa económico del Presidente, pero sí dejó en claro que el oficialismo necesita ampliar el alcance de sus resultados para sostener el respaldo social.

El rumbo es el correcto, pero necesita un refuerzo. Los argentinos que viven de un sueldo, la industria, la construcción y los pequeños comerciantes necesitan cambios que puedan sentir en su día a día.En estos años cambiamos y todo se movió mucho. El proyecto debe ser reelegido, pero también necesitamos que cada argentino sienta que eligió este proyecto, que es parte de él y que tiene un lugar en esta Argentina.Esa es la esperanza que tenemos que renovar. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 18, 2026

"El proyecto debe ser reelegido": el mensaje de Bullrich sobre las elecciones de 2027

Uno de los pasajes más relevantes de la publicación estuvo dedicado al futuro electoral del oficialismo. "El proyecto debe ser reelegido", afirmó Bullrich, en una señal explícita de respaldo a la continuidad de La Libertad Avanza después de las próximas elecciones presidenciales.

Sin embargo, acompañó esa definición con una advertencia sobre la necesidad de recuperar las expectativas de quienes apoyaron al Gobierno.

"En estos años cambiamos y todo se movió mucho. El proyecto debe ser reelegido, pero también necesitamos que cada argentino sienta que eligió este proyecto, que es parte de él y que tiene un lugar en esta Argentina", expresó.

Para la senadora, la continuidad del oficialismo no depende únicamente de mantener una orientación económica, sino también de conseguir que los ciudadanos se identifiquen con los resultados y se sientan incluidos en el proceso de transformación.

En ese sentido, cerró su mensaje con una definición sobre el desafío político que enfrenta el espacio libertario: "Esa es la esperanza que tenemos que renovar".

Bullrich y su relación con el Gobierno: respaldo político y diferencias sobre el futuro

Las declaraciones de Bullrich se conocieron en un momento de debates dentro del oficialismo sobre la estrategia legislativa y electoral. La dirigente mantiene un papel central en el armado parlamentario de La Libertad Avanza y participa de las conversaciones destinadas a impulsar los proyectos del Poder Ejecutivo en el Congreso.

La exministra de Seguridad evitó plantear una ruptura con el programa libertario y, por el contrario, sostuvo que el proyecto debe continuar.

El Gobierno ratificó que Patricia Bullrich trabaja para que "Javier Milei sea reelecto" en 2027

"Patricia Bullrich a veces hace explícitas sus posiciones, contrapuestas con el Gobierno, pero sigue siendo parte del Gobierno, trabaja dentro del Gobierno, trabaja para que Milei sea reelecto y trabaja para que los proyectos que lleguen al Senado se aprueben". El vocero presidencial Adrián Ravier ratificó el martes -en su habitual conferencia de prensa- que la figura más importante de La Libertad Avanza en el Senado trabaja para la reelección de Javier Milei en las elecciones de 2027.

"En este Gobierno, los liberales no somos manada, las diferencias existen, de opinión, de visión y eso hace que vivamos con la diferencia, con lo cual no hay ingún problema", inició sus respuestas el vocero para hablar de Patricia Bullrich. La pregunta inicial fue porque el dirigente (bullrichista) Gerardo Millman dijo que las "listas colectoras" son inconstitucionales. Un proyecto que debate el Senado.