También destacó el papel de los empresarios en ese proceso y afirmó que el espíritu emprendedor es el principal impulsor de la expansión económica. “El motor fundamental del crecimiento económico es el espíritu empresarial”, expresó.

Y agregó: "Tener tipos que son emprendedores, tener tipos que se la juegan, tener tipos que van a buscar mercados, tener tipos que están viendo cómo le arreglan el problema a la humanidad".

Frente a los representantes del sector privado, insistió con que “la generación de capital se logra invirtiendo y para invertir ustedes tienen que ahorrar”, les dijo.

Milei se mostró optimista sobre el futuro político

Durante su discurso, el presidente también se refirió al escenario electoral y expresó su confianza en que los argentinos no volverán a elegir una opción política vinculada con el pasado. “Yo confio que los argentinos no van a votar hacia el pasado. ¿Se pueden equivocar? Sí, pero ya pasó con Alberto Fernández”, afirmó.

Además, se mostró confiado en el rumbo de su gestión y en las perspectivas de crecimiento de la Argentina. “Yo soy optimista que estamos sentando las bases para el siglo de oro liberal que va a hacer a la Argentina grande nuevamente”, sostuvo.

En relación con las elecciones de 2027, Milei planteó que una victoria de La Libertad Avanza en primera vuelta podría darle al oficialismo un mayor respaldo parlamentario y permitirle avanzar con su agenda legislativa.

“Si el 11 de diciembre de 2027 logramos ganar en primera vuelta va a implicar que nos vamos a quedar con el control de la Cámara de Diputados y a dos o tres senadores de la mayoría en el Senado”, afirmó. Y agregó: “Aviso que estamos trabajando en un conjunto de reformas que todo lo que hicimos, que es enorme, va a quedar chiquitito”.

La inversión y productividad, las claves para reducir la pobreza

Milei también vinculó la acumulación de capital con la mejora de la productividad y los salarios. “Para crecer necesitan acumular capital. Esa acumulación de capital permite levantar la productividad marginal y eso permite que el valor del producto marginal suba y se puedan pagar salarios más altos. Y esa es la fórmula para sacar gente de la pobreza”, explicó.

En ese marco, cuestionó a quienes proponen impulsar la economía mediante políticas expansivas: “La mayoría de los economistas argentinos proponen para resolver un problema de contracción de oferta, push de demanda. Al margen de que al populismo no se lo combate con populismo, al margen de lo inmoral de hacer política monetaria, política fiscal expansiva, está técnicamente mal”, afirmó.

Luego, advirtió sobre las consecuencias de sostener un esquema basado en el estímulo del consumo. “Si seguimos pensando que el crecimiento se genera estimulando el consumo, vamos a terminar como nos pasó previo a la llegada de nuestro Gobierno, que hacía ya 12 años que la economía no crecía y que no generaba un solo puesto de trabajo, ni formal ni informal”, sostuvo.

Las declaraciones de Milei se dieron en sintonía con el planteo que había realizado el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien también señaló la necesidad de transformar la estabilidad macroeconómica en crecimiento sostenido.

Durante la apertura de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026, el funcionario sostuvo que “la pregunta que nos interesa es cómo transformar la estabilidad en crecimiento y el crecimiento en prosperidad”, afirmó.

El encuentro del CICyP

La participación de Milei se da en el marco de la reunión del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, que conmemora sus 85 años. Durante el encuentro, está prevista la entrega al Presidente de una placa conmemorativa por el aniversario de la entidad, en reconocimiento a su compromiso “con el desarrollo del país”.

Noticia en desarrollo...