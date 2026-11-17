Karina Milei y Patricia Bullrich, frente a frente en la Casa Rosada

La reunión se desarrollará en un escenario de tensión entre distintos sectores de La Libertad Avanza. En las últimas semanas, Bullrich expresó diferencias con decisiones de Javier Milei y con aspectos de la conducción política de Karina Milei. Sus declaraciones provocaron malestar en sectores cercanos a la secretaria general de la Presidencia.

La senadora también planteó públicamente la necesidad de que los resultados del programa económico se reflejen en mejoras concretas para la población, una posición que generó interpretaciones políticas dentro del oficialismo.

La intención del Gobierno es evitar que las diferencias internas se transformen en una ruptura política justo cuando necesita negociar con gobernadores y bloques aliados.

Reforma electoral: la suspensión de las PASO y las colectoras generan diferencias

Uno de los principales asuntos de la reunión será el proyecto de reforma electoral que impulsa el Ejecutivo de cara a las elecciones de 2027. El Gobierno analiza suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027, aunque todavía debe reunir los respaldos parlamentarios necesarios.

En las negociaciones también apareció la posibilidad de habilitar listas colectoras, un mecanismo que permitiría que distintas candidaturas compartan adhesión a una misma lista en otra categoría electoral.

El exdiputado Gerardo Milman, cercano a Bullrich, cuestionó públicamente la constitucionalidad de las colectoras para la elección de senadores nacionales, al considerar que podrían entrar en conflicto con el sistema de representación previsto en la Constitución.

Aunque desde el entorno de la senadora señalaron que se trataba de una opinión personal de Milman, sectores de la Casa Rosada interpretaron el planteo como una señal de las diferencias políticas existentes.

Bullrich anticipó que acompañará la suspensión de las PASO, pero considera que las negociaciones con las provincias deben quedar principalmente en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y de las autoridades del Ejecutivo.

El Senado tiene previsto retomar este martes el tratamiento de la iniciativa, mientras el Gobierno intenta determinar si cuenta con los votos suficientes para avanzar.

Presupuesto 2027: el Gobierno busca acuerdos con los gobernadores

La agenda de la mesa política también estará concentrada en el Presupuesto 2027, una de las principales prioridades legislativas de la administración libertaria. El Ejecutivo necesita avanzar con el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados y alcanzar acuerdos con bloques aliados para conseguir su aprobación.

En ese marco, Diego Santilli mantiene conversaciones con gobernadores y representantes parlamentarios para reunir los respaldos necesarios.

Sesiones extraordinarias: qué proyectos quiere aprobar Milei antes de fin de año

Otro de los temas centrales será el calendario de trabajo del Congreso. El período ordinario de sesiones finaliza el 30 de noviembre, por lo que el Gobierno evalúa convocar a sesiones extraordinarias durante diciembre para tratar las iniciativas que no consigan avanzar en las próximas semanas.

Entre los proyectos que forman parte de la discusión parlamentaria aparecen la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y distintas modificaciones económicas e institucionales. También se encuentran en debate iniciativas vinculadas con la Carta Orgánica del Banco Central y la defensa de la soberanía nacional.

La definición sobre una eventual convocatoria a extraordinarias dependerá de los acuerdos que el oficialismo consiga construir en ambas cámaras.