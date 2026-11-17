Ravier: "Patricia Bullrich trabaja para que Milei sea reelecto"

El vocero tuvo que destacar y defender al mismo tiempo, la figura de Patricia Bullrich. Luego de varias preguntas sobre el trámite parlamentario sobre las PASO y la posibilidad de listas colectoras, el tema derivó sobre la senadora que es la figura principal del Gobierno en la Cámara alta. Y fue cuando dijo que la senadora tiene su personalidad pero sigue dentro del Gobierno. "A veces hace explícitas sus posiciones, contrapuestas con el Gobierno, pero sigue siendo parte del Gobierno, trabaja dentro del Gobierno, trabaja para que Milei sea reelecto", explicó el vocero.

El viaje del Papa, la doctrina social de la Iglesia y el estilo personal

"Recibimos muy bien en el Gobierno el mensaje de León XIV", dijo Ravier, y aclaró que si se escuchó su mensaje, el pontífice señaló que "no quería politizar su palabra". Dijo que según su apreciación, Ravier no ve "incompatible la Doctrina Social de la Iglesia con la economía de libre mercado".

Y ante la insistencia de las preguntas dijo: "Nadie hizo más por la justicia social que La Libertad Avanza en el gobierno desde 2023".

Otra de las preguntas sobre León estuvo centrada en una cuestión del estilos del Papa y el Presidente. "Si el Presidente va a moderar su discurso o no, ya lo veremos", señaló Ravier para hacer referencia a que muchas veces sus respuestas son a comentarios que recibe de "mala fe".

Las sesiones extraordinarias en el Congreso

Quedan 13 días para que finalicen las sesiones ordinarias. Y hay proyectos que siguen en tratamiento y con discusiones como las mencionadas por las PASO y las colectoras para las proximas elecciones. Ravier confirmó que el Gobierno llamará a sesiones extraordinarias y que será en diciembre. Habló de los primeros días o primeras semanas, aunque no confirmó una fecha. Tampoco adelantó un eventual temario para presentar al Congreso.

Solo ratificó la decisión oficial del llamado a extraordinarias: "Sí, va a haber", dijo.