Patricia Bullrich respaldó a Milei sobre el "golpe" de Alfonsín y sumó a Moyano y Barrionuevo

También sumó a los sindicalistas Hugo Moyano, de Camioneros, y Luis Barrionuevo, de los gastronómicos, como parte de una “conspiración” para que se fuera eyectado Fernando de la Rúa de la Casa Rosada.

milei-bullrich-e1698313352983.jpg Patricia Bullrich respaldó a Javier Milei en su acusación a Raúl Alfonsín y arremetió contra Moyano y Barrionuevo (Foto: archivo).

En tanto, analizó: “Fijate cómo termina... Si en un gobierno radical y sacan a un presidente radical, ¿qué debería haber pasado históricamente? Debería haber asumido otro presidente radical para terminar el mandato. ¿Por qué asume Duhalde? Ahí está la demostración. Primero [Adolfo] Rodríguez Saá y después Duhalde. Ahí está la demostración de un pacto y que en el pacto se entregaba el poder. Si no, la lógica es que un partido que tiene un presidente y piensa que ya no tiene poder para seguir gobernando, llama a una asamblea legislativa y lo cambia por un presidente de su propio partido, para que termine el mandato. Acá hubo una conspiración que terminó con Duhalde y el peronismo en el poder”.

En eso, la ministra insistió con que declaró cuatro horas sobre este tema ante el juez Norberto Oyarbide y fue ahí que rememoró una situación que se dio cuando ella integraba el Gabinete de De la Rúa.

“Recuerdo una reunión en la que estaban Moyano y Barrionuevo, que le dijeron al presidente De la Rúa: ‘Te vas ya, te vamos a sacar a patadas’. Comiendo en la Casa de Gobierno. Tanto fue así que yo me levanté y me fui, los mandé adonde vos te podés imaginar, y salí. Están las imágenes de cuando estoy saliendo de Olivos, indignada, porque no había una respuesta”, narró.

Asimismo, Bullrich dijo que en aquellas épocas tuvo “discusiones terribles” con José Ignacio De Mendiguren, quien fue ministro de Producción de Duhalde, por la supuesta “conspiración” contra De la Rúa. “Hasta el día de hoy, cada vez que lo encuentro se lo recuerdo”, aseveró la ministra.

“Lamentablemente, el expresidente Alfonsín y Duhalde generaron este acuerdo de una convención, de la asamblea legislativa, y ahí terminaron eligiendo a un peronista en vez de a un radical, que era la lógica si pensaban que De la Rúa no tenía el poder suficiente para seguir gobernando”, insistió y concluyó: “Es parte de la historia, lamentablemente fue así. Fue muy difícil, fue así y lo viví. Se lo dije a la Justicia hace 20, 22 años”.

Qué dijo Javier Milei sobre Ricardo Alfonsín y la respuesta de Raúl, su hijo

Este miércoles, Milei brindó un discurso en Córdoba en la Fundación Mediterránea, y criticó al fallecido ex presidente radical, el día en que se conmemoraba el 41° aniversario de su triunfo electoral en los comicios de 1983 y que marcaron el retorno de la democracia tras la última dictadura militar.

El Presidente se refirió a la salida del poder para que asumiera Carlos Menem. Y luego agregó, en referencia a la caída de De La Rúa, que "paradójicamente a Alfonsín lo muestran como el padre de la Democracia, siendo que fue partidario de un golpe de Estado".

Las declaraciones despertaron el rechazo de los principales dirigentes de la Unión Cívica Radical, quienes cuestionaron duramente al mandatario, entre ellos el hijo de Ricardo Alfonsín, Raúl Alfonsín.

"Fue canallesco lo que dijo Milei. La gente puede tener muchas diferencias con Raúl Alfonsín pero todos le reconocen su compromiso con los valores de la República y la democracia. No pienso lo mismo del actual presidente. Ya veía en la campaña que el triunfo de Milei representaba un peligro para la democracia. Ahora son muchos más los que se preocupan por la deriva autoritaria de este gobierno", sotuvo.