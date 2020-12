La polémica calificación que le dio Guillermo Moreno al Gobierno tras cumplir un año de gestión

El ex funcionario, en los estudios de A24 (Foto: captura de TV).

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno se volvió a mostrar muy crítico con la gestión del Gobierno al cumplirse un año de la llegada al poder. Invitado al programa Todo en uno, por A24, calificó con un "1" lo hecho por Alberto Fernández en la presidencia.

"Después de un año, el balance es un aplazo. No se sacó 0 porque 'vino a clases'. Entonces, es un 1. Yo soy de la vieja época en la que si no ibas a clase te ponían un 0. Y si eras un desastre, pero ibas, tenías un 1. En ese aspecto, en el de la 'asistencia', es mejor que Macri, que era un vago. Por eso es un 1", aseguró el ex funcionario.