Polémica entre el Gobierno y las universidades: anuncios y desmentidas por el ajuste del presupuesto

Comunicado que despertó las críticas y desmentidas de los rectores universitarios

pettovellojpg.webp Sandra Pettovello desplazó al titular de la Casa Libertad. (foto: archivo)

En medio de crecientes protestas que anticipan una masiva marcha en defensa de las universidades públicas y cruces del gobierno contra los rectores, el CIN desmintió el comunicado del Ministerio de Capital Humano que fue anunciado como "un acuerdo de aumento consensuado" y denunció que no hubo ningún acuerdo y que el conflicto por el ajuste de fondos continúa.

Desde Capital Humano no respondieron las nuevas críticas y señalaron que el aumento está previsto de acuerdo al pedido de fondos para garantizar el funcionamiento en infraestructura de las unidades de Altos Estudios que deben afrontar aumento de tarifas y de insumos con un presupuesto congelado desde 2023.

Entre los reclamos, los rectores insisten en que la readecuación presupuestaria que ahora promete el Gobierno del 140% dividido en dos de 70% entre los meses de abril y mayo, no alcanza para garantizar el pago de aumentos salariales a docentes y resto del personal de las universidades.

El comunicado, con el que Gobierno anunció en medio de crecientes críticas de toda la comunidad educativa y generó más críticas que elogios, se tituló: "Propuesta consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional" y señala que quedaron en volver a reunirse y en comunicarlo cuando haya nueva fecha de reunión, para terminar de definir como se van a aplicar los aumentos.

Por eso salió el Consejo Interuniversitario Nacional (los rectores) a desmentir que haya habido acuerdo o consenso y señalaron que solo fue un "anuncio" del Gobierno para intentar frenar la marcha universitaria, en protesta por el ajuste presupuestario, convocada para el 23 de abril.

Fuentes de la Subsecretaria de Políticas Universitarias insistieron en que "se llegó al entendimiento, primero mediante una serie de mensajes de whatsapp, para luego desarrollarse con intensos cruces telefónicos durante la tarde del jueves hasta bien entrada la noche".

Según indican el subsecretario, Alejandro Álvarez le transmitió al secretario de Educación, Carlos Torrendell la idea de elaborar un consenso mínimo y trazaron los objetivos primarios de la iniciativa y se trabajó junto a la ministra Pettovello, quien pidió varias precisiones, analizó la situación y finalmente, indicó las líneas prioritarias a seguir. "Con esas instrucciones, Álvarez fue hablando con las autoridades del CIN con el objetivo de encontrar puntos de diálogo para mantener una conversación productiva", revelaron las mismas fuentes del Gobierno a A24.com.

Según cuentan desde el Gobierno, desde el 2° piso del Palacio Sarmiento, el subsecretario le hizo llegar al presidente del CIN, Víctor Moriñigo, y al rector de Rosario, Franco Bartolacci la base del comunicado que luego fue difundido con los lineamientos y matices, que llevaron las horas de intercambio de ideas. "Fueron varias las comunicaciones, ya que cada una de las partes suspendía el diálogo para consultar con sus equipos y alguno para cenar. Así, a pesar de lo acalorado de la discusión, hubo un entendimiento y consenso para tratar los temas que finalmente fueron difundidos", ratificaron desde el Gobierno.

El comunicado del ministerio de Sandra Pettovello anunciaba 3 puntos básicos del supuesto acuerdo:

1- De acuerdo a lo previsto por el Gobierno Nacional se dispuso un aumento del 70% en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las Universidades Nacionales y otro 70% en el mes de mayo alcanzando los $14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140% de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales. Además, se dispuso una partida extraordinaria para atender las necesidades de los hospitales universitarios de $14.403.479.661.

Se realizará una reunión en la Subsecretaría de Políticas Universitarias con el Comité Ejecutivo del CIN (Consejo Universitario Nacional) para conversar sobre como, juntos, avanzaremos, en los cambios que la sociedad reclama, al mismo tiempo que nos comprometemos a lograr una educación universitaria de calidad.

Se acordó avanzar en conjunto entre el Gobierno Nacional y las Universidades Nacionales, tal como indica el artículo 2 de la Ley de Educación Superior N°24.521, en un programa de auditoría conjunta que mejore y perfeccione los sistemas de auditoria existentes.

La respuesta del Consejo Interuniversitario y como siguen las negociaciones

La respuesta del CIN no se hizo esperar. Fuentes cercanas a los rectores, señalaron a A24.com que "no hubo acuerdo porque no hay negociación abierta. Ojalá hubiéramos acordado un cronograma de cómo llegar a 280 % de aumento del presupuesto de gastos con el que comenzamos el año". Llegaron a ese reclamo calculando lo perdido por la inflación del 211% de 2023 y el 60 % de lo que va de 2024.

Pero de cara a la marcha los rectores señalan que los gastos de funcionamiento no es el único problema. "Lo salarial es muy importante y los trabajadores van detrás de la inflación muy lejos en porcentaje" por lo que ratificaron que "la marcha se mantiene y ojalá desde el 24 de abril en adelante el Gobierno llame a acordar algún tipo solución para encontrar caminos posibles". "Pero anoche no hubo acuerdo, hubo un anuncio del gobierno por redes y que esperamos ver los detalles pronto", insistieron desde el CIN.