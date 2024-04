Ajuste en la UBA: el Gobierno promete ampliar fondos pero amenaza con reprimir marchas si "cortan la calle"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/javierlanari/status/1780943809150325066&partner=&hide_thread=false Hay dirigentes que creen que por llenar una plaza son representativos. La izquierda es capaz de hacerlo y representa al 3%. Se quedaron en el tiempo. Siguen haciendo política como en el siglo XX... — Javier Lanari (@javierlanari) April 18, 2024

La polémica se profundizó este jueves, luego de que los rectores de las universidades públicas como la UBA salieran a denunciar en un documento público el riesgo de cierre inminente en el mes de mayo. Dicen que el el Gobierno no autoriza la ampliación presupuestaria para hacer frente al pago de servicios básicos de funcionamiento como las facturas de electricidad y gas, o el pago de sueldos.

El presupuesto no solo de la UBA, sino de todas las universidades nacionales, quedó congelado con el del gobierno anterior de 2023 pese a la inflación.

Uno de los funcionarios de Milei, el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, llegó a proponer algo que el propio presidente posteo más tarde en la red social X:

"Que las universidades públicas se financien cobrando aranceles en dólares a los estudiantes extranjeros que llegan por ejemplo de países vecinos como Bolivia o Paraguay y cuyos costos pagan los contribuyentes argentinos que hoy están en crisis llegando al 51% de pobreza", dijo Lanari a este portal.

En su última conferencia de prensa con periodistas acreditados en Casa Rosada, el vocero Manuel Adorni, había cuestionado las protestas al señalar que el Gobierno tal como reclamaron los rectores, accedió a dar curso a la ampliación del presupuesto de la UBA y aseguró que "los estudiantes no tienen que preocuparse porque la UBA no va a cerrar".

Adorni protagonizó un contrapunto el miércoles con un periodista en Casa Rosada, que le preguntó qué le diría el gobierno a los 370 mil estudiantes de la UBA que temen por el cierre de la casa de altos estudios, considerada una de las mejores entre las 100 más importantes del mundo.

"No, las universidades no van a cerrar. De hecho, se ha presentado el 9 de abril un pedido de aumento presupuestario al cual se le ha dado curso. Qué pretende de mí que le conteste?", dijo Adorni el miércoles.

Y agregó: "Los rectores hicieron una presentación, se dio curso para ampliar las partidas presupuestarias, no entiendo cuál es el punto. Pregúntenles a ellos, porque cortan la luz o marchan. No me puedo poner en la cabeza de los demás, puedo contarle lo que pasa en el Gobierno, pero no puedo contarle lo que pasa del otro lado".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AleCiroAlvarez/status/1780577147322536404&partner=&hide_thread=false El 9 de abril (hace 7 dias) ingreso la nota de pedido de ampliación presupuestaria de la UBA, se le notificó que se aceptaban sus pedidos y ya esta firmado el pago, sin embargo cortan la luz para seguir sembrando el pánico entre los alumnos. Es mentira que no van a abrir en el… pic.twitter.com/k2Rd5Oqdcj — Alejandro Alvarez (h.) (@AleCiroAlvarez) April 17, 2024

Lo mismo dijo el subsecretario de Educación, Alejandro Alvarez: "el 9 de abril (hace 7 dias) ingresó la nota de pedido de ampliación presupuestaria de la UBA, se le notificó que se aceptaban sus pedidos y ya está firmado el pago; sin embargo, cortan la luz para seguir sembrando el pánico entre los alumnos. ¡Es mentira que no van a abrir en el 2.º cuatrimestre, pero evidentemente quieren aterrorizar y lo hacen las autoridades!".

Álvarez también replicó críticas de los rectores universitarios a las auditorías que impulsa el Gobierno nacional sobre sus administraciones, aduciendo que las Universidades tienen autonomía por ley, y eso sería una "violación" a la autarquía universitaria de parte del Gobierno nacional.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AleCiroAlvarez/status/1780968542919102627&partner=&hide_thread=false Pidan entonces derogar el Art 2 de la Ley de Educación Superior que determina la responsabilidad del Estado nacional en la "supervisión y fiscalización"... https://t.co/BOsLkrywSU pic.twitter.com/Mi0l2nXgRA — Alejandro Alvarez (h.) (@AleCiroAlvarez) April 18, 2024

Milei contra los rectores de la UBA y a favor del arancel universitario

A la movida contra los rectores, se sumó en las últimas horas el propio presidente Javier Milei, con una serie de reposteos de distintos mensajes difundidos por militantes libertarios vinculados a la Casa Rosada.

"El 10% de los alumnos de la UBA son extranjeros (22% en medicina). Con un arancel de US$ 5.000 anuales en la visa de estudiante son 100 millones de dólares. Te alcanza y te sobra", dijo el mensaje del usuario "Pregonero" en la red X, reposteado por Milei.

En otra cuenta de "Escuela Austríaca de Economía", también identificada con la militancia de LLA, mientras médicos, estudiantes y docentes protestaban frente al Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la UBA Milei reposteó:

Minutos más tarde, el presidente compartió en su cuenta en X otro mensaje del usuario "Hombre Gris" que impulsa auditorías a la administración de la UBA, cuestionando gastos en recitales de Rock.