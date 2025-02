Procesaron a Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yáñez: ¿irá preso?

El expresidente Alberto Fernández fue procesado este lunes en la causa que lo investiga por violencia de género contra su ex pareja Fabiola Yáñez. El juez Julián Ercolini procesó al ex jefe de Estado por delitos de lesiones leves y graves contra la ex primera dama. Además, el exmandatario fue embargado por 10 millones de pesos, según informaron fuentes judiciales.