En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Alberto Samid
Punta Del Este
SALUD

¿Qué pasó con Alberto Samid y cómo está su salud? De la polémica en las redes a la intervención de Kicillof

El empresario fue internado en Punta del Este por una infección urinaria que se agravó tras detectarse un virus en sangre. Tras sus críticas por la falta de asistencia, el ministro de Salud bonaerense confirmó que será trasladado en un vuelo sanitario para continuar el tratamiento en Buenos Aires.

¿Qué pasó con Alberto Samid y cómo está su salud? De la polémica en las redes a la intervención de Kicillof

El estado de salud de Alberto Samid generó preocupación y una fuerte controversia política en las últimas horas. El empresario de la carne fue internado en Punta del Este tras sufrir una infección urinaria que se complicó por la aparición de un virus en sangre, y su situación derivó en un cruce público con autoridades nacionales y bonaerenses. Finalmente, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires intervino para garantizar su traslado en un vuelo sanitario.

Leé también Alberto Samid apuntó contra Nación y Provincia por no responder a su traslado sanitario
Alberto Samid apuntó contra Nación y Provincia por no responder a su traslado sanitario

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, confirmó que se comunicó telefónicamente con el empresario y que ya se están realizando las gestiones para traerlo de regreso al país.

“Ya hablé por teléfono con Alberto. Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su casa. ¡Fuerza!”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

La intervención del ministerio responde a un pedido que el propio Samid había hecho llegar al gobernador Axel Kicillof a través de su familia, con el objetivo de facilitar un traslado aéreo sanitario desde Uruguay.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nkreplak/status/2023778046516621568?s=20&partner=&hide_thread=false

Alberto Samid: la internación en Uruguay y el cuadro que encendió las alarmas

El llamado “Rey de la Carne” fue ingresado en el Hospital Cantegril de Punta del Este con un diagnóstico inicial de infección urinaria. Sin embargo, durante la internación los médicos detectaron complicaciones que agravaron el cuadro.

Según detalló su esposa, Marisa Scarafía, el problema principal es la presencia de un virus en sangre que todavía no pudo ser identificado.

“Es muy peligroso”, advirtió en el mensaje difundido desde la cuenta oficial del empresario.

Además, los estudios clínicos mostraron parámetros alterados que incrementaron la preocupación de la familia y del equipo médico.

“Tiene bajos todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros indicadores”, explicó, lo que obligó a intensificar los controles y evaluar con urgencia el traslado a la Argentina.

Embed - A SAMID LE DETECTARON UN VIRUS EN SANGRE

Alberto Samid: el descargo en redes y las críticas al Gobierno

Antes de que se confirmara la gestión del vuelo sanitario, Samid publicó un duro mensaje desde su internación en el que cuestionó la falta de respuesta oficial. Apuntó contra la Gobernación bonaerense y también contra la Secretaría de Turismo de la Nación, encabezada por Daniel Scioli.

“Hace dos días solicité un traslado sanitario de urgencia de cuarenta minutos, pagando yo los gastos porque contraje un virus no identificado. Ninguno de los dos me dio pelota”, escribió en X.

En el mismo posteo, el empresario planteó que la situación sería aún más compleja para una persona sin exposición pública.

“Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido, pobre de alguien que no es conocido”, sostuvo.

Con la confirmación de Kreplak, la situación dio un giro y se encamina a resolverse el traslado a Buenos Aires, donde Samid continuará con el tratamiento cerca de su entorno familiar y con su cobertura médica.

El operativo sanitario buscará acelerar su recuperación en medio de un cuadro que sigue siendo delicado y que, además de la preocupación por su salud, abrió un nuevo capítulo de tensión política en las redes sociales.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Alberto Samid Punta Del Este
Notas relacionadas
Preocupación: internaron a Alberto Samid y piden un avión sanitario para trasladarlo urgente
Doble tragedia: atropelló a un ciclista, huyó y después protagonizó otro accidente
El Gobierno retiró el artículo de licencias médicas de la reforma laboral

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar