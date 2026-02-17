¿Qué pasó con Alberto Samid y cómo está su salud? De la polémica en las redes a la intervención de Kicillof

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nkreplak/status/2023778046516621568?s=20&partner=&hide_thread=false Ya hablé por teléfono con Alberto. Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su casa. Fuerza! — Nicolás Kreplak (@nkreplak) February 17, 2026

Alberto Samid: la internación en Uruguay y el cuadro que encendió las alarmas

El llamado “Rey de la Carne” fue ingresado en el Hospital Cantegril de Punta del Este con un diagnóstico inicial de infección urinaria. Sin embargo, durante la internación los médicos detectaron complicaciones que agravaron el cuadro.

Según detalló su esposa, Marisa Scarafía, el problema principal es la presencia de un virus en sangre que todavía no pudo ser identificado.

“Es muy peligroso”, advirtió en el mensaje difundido desde la cuenta oficial del empresario.

Además, los estudios clínicos mostraron parámetros alterados que incrementaron la preocupación de la familia y del equipo médico.

“Tiene bajos todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros indicadores”, explicó, lo que obligó a intensificar los controles y evaluar con urgencia el traslado a la Argentina.

Alberto Samid: el descargo en redes y las críticas al Gobierno

Antes de que se confirmara la gestión del vuelo sanitario, Samid publicó un duro mensaje desde su internación en el que cuestionó la falta de respuesta oficial. Apuntó contra la Gobernación bonaerense y también contra la Secretaría de Turismo de la Nación, encabezada por Daniel Scioli.

“Hace dos días solicité un traslado sanitario de urgencia de cuarenta minutos, pagando yo los gastos porque contraje un virus no identificado. Ninguno de los dos me dio pelota”, escribió en X.

En el mismo posteo, el empresario planteó que la situación sería aún más compleja para una persona sin exposición pública.

“Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido, pobre de alguien que no es conocido”, sostuvo.

Con la confirmación de Kreplak, la situación dio un giro y se encamina a resolverse el traslado a Buenos Aires, donde Samid continuará con el tratamiento cerca de su entorno familiar y con su cobertura médica.

El operativo sanitario buscará acelerar su recuperación en medio de un cuadro que sigue siendo delicado y que, además de la preocupación por su salud, abrió un nuevo capítulo de tensión política en las redes sociales.