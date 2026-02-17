Alberto Samid apuntó contra Nación y Provincia por no responder a su traslado sanitario

El cuadro de salud que preocupa a su familia

La situación fue dada a conocer por su esposa, Marisa Scarafía, a través de un mensaje difundido en la cuenta oficial del empresario en redes sociales. En ese comunicado, la mujer explicó que el cuadro inicial se complicó de manera inesperada.

“Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se agravó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien qué es, pero es muy peligroso”, señaló.

De acuerdo con el mensaje, los médicos observaron valores clínicos alterados que generan preocupación. “Tiene bajos todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros indicadores”, detalló la esposa, lo que llevó a intensificar la atención médica.