Política
Alberto Samid
Uruguay
Internado en Uruguay

Alberto Samid apuntó contra Nación y Provincia por no responder a su traslado sanitario

El empresario, que se encuentra internado en Punta del Este y solicitó un traslado en avión sanitario, sostuvo que ni la Secretaría de Turismo ni el gobierno bonaerense atendieron su pedido.

Luego de que se conociera la noticia de la internación de Alberto Samid en Punta del Este, Uruguay, el empresario de la carne publicó un descargo en sus redes sociales y apuntó contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires y contra la Secretaría de Turismo de la Nación, comandada por Daniel Scioli, por no enviarle un traslado sanitario de urgencia que él mismo se ofreció a pagar.

Desde donde permanece internado, Samid hizo un descargo crítico por la falta de respuesta oficial. “Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y a la Secretaría de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia de cuarenta minutos de duración, pagando yo los gastos porque contraje un virus no identificado que no saben qué es”, expresó en X.

“Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos; si me pasa a mi, que soy un tipo conocido... pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono”, remarcó.

samid

Según informó su entorno, Samid fue ingresado en el Hospital Cantegril de Punta del Este inicialmente por una infección urinaria. Sin embargo, durante su internación los médicos detectaron complicaciones que encendieron las alarmas. La evolución desfavorable del cuadro obligó a redoblar los controles y a evaluar un traslado urgente hacia la Argentina.

El cuadro de salud que preocupa a su familia

La situación fue dada a conocer por su esposa, Marisa Scarafía, a través de un mensaje difundido en la cuenta oficial del empresario en redes sociales. En ese comunicado, la mujer explicó que el cuadro inicial se complicó de manera inesperada.

Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se agravó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien qué es, pero es muy peligroso”, señaló.

De acuerdo con el mensaje, los médicos observaron valores clínicos alterados que generan preocupación. “Tiene bajos todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros indicadores”, detalló la esposa, lo que llevó a intensificar la atención médica.

