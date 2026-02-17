En vivo Radio La Red
Política
Gobierno
Licencias
DIPUTADOS

El Gobierno retiró el artículo de licencias médicas de la reforma laboral

La Casa Rosada decidió eliminar el punto que modificaba licencias médicas en busca de destrabar la aprobación del proyecto en Diputados.

El Gobierno retiró el artículo de licencias médicas de la reforma laboral
Así se lo confirmaron fuentes del Gobierno a Eduardo Feinmann. El punto será eliminado en la reunión plenaria de comisiones convocada para emitir dictamen, en una maniobra destinada a facilitar la aprobación del proyecto en la sesión prevista para el jueves. El oficialismo busca que la Cámara baja lo sancione con cambios y que luego regrese a la Cámara alta para su aprobación definitiva la semana próxima.

El artículo cuestionado sustituía el texto del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y establecía que, ante enfermedades o accidentes no vinculados con la actividad laboral, el trabajador percibiría el 50 % o el 75 % del salario según el origen de la incapacidad, durante períodos de tres o seis meses según su situación familiar. Ese esquema generó rechazo inmediato en sectores dialoguistas, que advirtieron que la redacción podía implicar un retroceso en derechos adquiridos.

EL GOBIERNO QUITARÁ EL ARTÍCULO 44: EL PASE DE FEINMANN Y ROSSI
El giro oficial se produjo tras una serie de negociaciones intensas con aliados parlamentarios que condicionaron su respaldo. Entre ellos, el bloque Hacemos Coalición Federal anticipó que no acompañaría la iniciativa si no se modificaba el apartado, lo que terminó inclinando la balanza para suprimirlo y priorizar el avance del resto del paquete legislativo.

La controversia escaló cuando se difundieron detalles del proyecto y se interpretó que endurecía condiciones para justificar ausencias por enfermedad. Legisladores de distintos espacios expresaron preocupación por el posible impacto en trabajadores con patologías crónicas, mientras organizaciones gremiales y médicas sumaron cuestionamientos públicos que incrementaron la presión política.

Desde la Confederación General del Trabajo advirtieron que cualquier restricción en licencias implicaría “un ataque a conquistas históricas”, postura replicada por sindicatos de diversas actividades. Ese frente sindical coincidió en reclamar que se respeten los marcos legales vigentes y los convenios colectivos.

El retiro del apartado no significa que el tema quede cerrado. Algunos legisladores deslizaron que la discusión sobre licencias médicas podría retomarse más adelante en un proyecto específico y con mayor nivel de acuerdo político. Por ahora, la atención está puesta en la sesión inminente, donde el oficialismo intentará aprobar el núcleo de la iniciativa.

El desenlace dependerá del resultado de esas negociaciones y de la capacidad del Ejecutivo para sostener el respaldo de sus aliados circunstanciales. Mientras tanto, sindicatos y sectores empresarios siguen de cerca el trámite legislativo, conscientes de que cualquier modificación en la normativa laboral tendrá impacto directo en el mercado de trabajo.

El artículo que se quitó

“CAPíTULO VII De la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo

De los accidentes y enfermedades inculpables

Artículo 44.- Sustitúyese el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, por el siguiente:

Artículo 208.- En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de TRES (3) meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de SEIS (6) meses si las tuviera. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los DOS (2) años.

Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente.

La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes.”

