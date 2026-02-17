La verdadera causa detrás de la internación de Luciano Castro en un centro terapéutico

En ese contexto, contó que Luciano estaba enfocado en sus próximos proyectos laborales: “Me dijo que tenía que grabar la segunda temporada de una serie de plataforma. Incluso me comentó que habló mucho con Carla para construir su personaje”, explicó, en referencia a Carla Peterson.

Pero el momento más contundente llegó cuando recordó una frase que, según ella, el actor dijo con total firmeza: “‘Antes de grabar, yo quiero estar bien para grabar, quiero estar bien para mis hijos, y me voy a internar’”.

Finalmente, Paula sumó un dato que aporta más contexto a la situación y muestra que no es un tema nuevo en la vida de Castro: “Después me enteré que él otras veces, si bien no se ha internado, ha pasado procesos con psiquiatra, con psicólogo. Lo viene intentando hace rato”.

Qué dijo Griselda Siciliani sobre la internación de Luciano Castro

La internación de Luciano Castro en un centro de rehabilitación, donde decidió ingresar para “sanar” tras el impacto emocional de su separación, generó preocupación en el mundo del espectáculo. Este viernes, Moria Casán se refirió al tema y también contó cómo atraviesa la situación Griselda Siciliani.

En La Mañana con Moria (El Trece), la conductora explicó que mantiene contacto frecuente con la actriz y buscó llevar calma respecto a su presente. “Con Griselda hablo todas las noches. Ella no tiene nada que ver con esto. Le desea lo mejor. Ella está enfocada absolutamente en el trabajo”, señaló.

Sobre Castro, Moria compartió detalles de su decisión: “Me dijo: ‘Vengo a sanar. Me interné porque quiero estar bien’”. Y agregó: “Él está bien, necesita sanar, necesita sacarse fantasmas. Y está muy enojado porque siente que hubo mucho amarillismo con él”.

De esta manera, la diva buscó despejar dudas sobre el estado de ambos protagonistas y remarcar que, mientras Castro atraviesa un proceso personal de recuperación, Siciliani continúa enfocada en su carrera.