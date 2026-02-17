Un grupo de presos hizo un vivo desde la cárcel y mostraron cómo se extorsiona desde un penal
Los detenidos simulaban ser policías y chantajearon a una víctima. La maniobra es la misma que ya tuvo un desenlace trágico en el país con el suicidio de un soldado en Olivos.
El delito en tiempo real: un video de Tik Tok expuso cómo opera la “sextorsión” desde la cárcel. (Video: TikTok/@elpibedeltomba)
Un joven identificado en redes como Nicolás.79 transmtió en vivo por TikTok desde una cárcel y lo que parecía una simple interacción con sus seguidores terminó revelando un delito en pleno desarrollo. Mientras hablaba frente a la cámara, se reía y respondía comentarios, detrás de él se escuchaba con claridad cómo un hombre llevaba adelante una extorsión telefónica paso a paso.
El episodio generó fuerte impacto porque dejó al descubierto el funcionamiento de una modalidad delictiva que crece en la Argentina: la extorsión de un falso policía. El audio permite conocer la estructura completa de estas estafas, que se realizan desde penales y apuntan a generar pánico inmediato en las víctimas.
En la grabación se puede oír cómo la llamada proviene de un penal y los interlocutores siguen un guion preciso. Uno de ellos simula ser agente de una comisaría, utiliza vocabulario técnico, menciona una denuncia penal y reproduce ruidos de radio policial para darle mayor credibilidad al engaño.
El objetivo es generar temor y urgencia. En general, la víctima recibe una acusación grave, como haber intercambiado imágenes con un menor tras un contacto en aplicaciones de citas. A partir de ese momento, la presión aumenta.
“Si cortás, vamos a tu casa”, advierten y también aseguran tener todos los datos personales de la persona. El discurso busca desestabilizar emocionalmente y evitar que la víctima consulte con familiares o autoridades.
Embed
La salida ofrecida siempre es la misma: pagar para frenar una causa inexistente. En el audio, el estafador insiste con frases que combinan amenazas y supuesta ayuda para reforzar el engaño.
El delincuente promete resolver la situación sin que nadie se entere y plantea un escenario de urgencia, en el que la víctima debe seguir instrucciones para transferir dinero. Este tipo de extorsión utiliza mecanismos de manipulación emocional, presión y miedo.
Bandas organizadas dentro de cárceles
El video también deja en evidencia que no se trata de hechos aislados ni improvisados. Durante la comunicación, los estafadores se coordinan entre ellos, lo que confirma la existencia de estructuras organizadas.
Cada integrante cumple un rol específico: quien genera el contacto inicial en plataformas de citas con perfiles falsos, quien simula ser familiar indignado o realiza advertencias, y finalmente quien se presenta como policía para exigir dinero.
Autoridades judiciales y especialistas en ciberdelito vienen alertando desde hace años que estas organizaciones operan desde cárceles bonaerenses utilizando teléfonos celulares para cometer delitos a distancia.
Casos que encendieron la alarma
La mecánica ya fue detectada en múltiples investigaciones. Uno de los casos más resonantes fue el del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, quien fue víctima de amenazas similares antes de suicidarse mientras cumplía funciones de custodia en la Quinta de Olivos.
El impacto de estos hechos impulsó operativos para desarticular bandas y reforzar controles dentro de los penales. Sin embargo, el problema continúa debido al acceso ilegal a teléfonos y la sofisticación de las estafas.
Qué recomiendan las autoridades
Ante este tipo de situaciones, los especialistas recuerdan una regla clave: ninguna comisaría exige dinero para evitar una causa penal ni resuelve delitos por teléfono. Tampoco se ordenan detenciones inmediatas sin intervención judicial formal.
Recomiendan cortar la comunicación, no brindar datos personales ni realizar transferencias y denunciar el intento de extorsión ante las autoridades.