"Queremos hablar con Berni en persona y no nos atiende", dijo el Presidente de la defensoría policial de la Bonaerense

Luis Tonil, Presidente de la Defensoría Policial (Fuente: Captura de TV)

Luis Tonil, Presidente de la Defensoría policial, habló en exclusiva con Luis Novaresio en Animales Sueltos y señaló que "la negociación está complicada". "Queremos hablar con Sergio Berni en persona y no nos atiende", aseguró el uniformado y destacó que el reclamo no es político, sino que están "pidiendo comer bien".

"El tema no se solucionó y la negociación está complicada. Nos están tirando comentarios desde gobernación para ver como reaccionamos y el último es un aumento del 30% en cuotas sobre el salario que nosotros ya tenemos", dijo Tonil y agregó: "En cuántas cuotas no se sabe".

En ese sentido, el Presidente de la Defensoría afirmó que "los jefes policiales apretan para que el personal que deje de reclamar lo que le corresponde y, comunicación de por medio, les tiran un aumento del 30%".

"Queremos hablar con Berni en persona, porque Kicillof no se va a sentar con nosotros", dijo Tonil, quien al referirse a uno de los puntos del conflicto aseguró que "la trampa son las horas extras. Al administrativo le pagan 20 pesos la hora y al de comando 40; y te recargan de una manera ilegal, inconstitucional, arbitraria, descomunal e inhumana y a eso hay que descontarle del sueldo el pago de las balas, el uniforme, mantenimiento de los patrulleros y la plata extra para vivir".

En cuanto a la pandemia, Tonil aseguró que a los uniformados "no les dan barbijo o alcohol en gel, no dan absolutamente nada. Ya tenemos 10 efectivos muertos y 6 mil contagiados".

"A los contactos estrechos, que son los que están trabajando en el móvil, no los aíslan y al que tiene COVID lo aíslan a la buena de Dios, porque IOMA no te cubre el hisopado y no responde llamados", afirmó y detalló que, además, se le inicia "una acción administrativa para saber si te contagiaste negligentemente".

En tanto, ante la acusación de algunos sectores, Tonil afirmó que el reclamo no es político, sino que están "pidiendo comer bien. Que les den el uniforme y no se lo tengan que comprar, porque hay gente que trabaja 48 horas seguidas, con arma en la cintura y no le alcanza para comer".

Según explicó, de no resolverse, el conflicto "va a seguir profundizándose, va a ir más gente a protestar. Somos 90 mil personas, 30 mil están de servicio y 60 mil que están en franco de servicio o en algún adicional, pero están dejando de hacer adicionales y los que están de franco están yendo a protestar".

"Nos duplicaron el trabajo, este virus lamentable para todos nos tiró la pandemia encima y nos dejaron a la buena de Dios", dijo Tonil y aseguró que, en el marco del aislamiento, "se ve mucho la reincidencia de las personas que dejaron en libertad al principio de la pandemia". Al tiempo que al ser consultado sobre la corrupción dentro de la fuerza, aseguró que "los delincuentes con uniforme existen, pero son los menos".