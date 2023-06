Ricardo López Murphy estaría dispuesto a ser vicepresidente de Patricia Bullrich: "Las mediciones fueron bárbaras".

En ese contexto, admitió que "si me fuera ofrecido (el cargo) lo aceptaría", pero es consciente de sus limitaciones en cuanto al "armado territorial".

"Va a ser una fórmula muy comprometida con ese programa que está muy bien explicado y que es un programa de gran transformación que requiere un gran coraje", planteó el economista.

Y agregó: "Ella (Bullrich) también tiene que contemplar mis debilidades en el armado territorial, yo no tengo una fuerza capaz de asegurar un control territorial de toda la República. Eso no es un tema menor, hay que vigilar 100 mil urnas".

López Murphy confesó que "no lo esperaba cuando me llamaron para pedirme, me sorprendió". Y su respuesta fue: "Di mi consentimiento y mi voluntad de hacerlo. Las mediciones eran bárbaras".