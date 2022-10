López Murphy confesó que atraviesa un duro momento personal: "Me ha costado mucho poder cumplir con mi deber".

La confesión de Ricardo López Murphy

"Como está nuestro Parlamento, están muy parejas las votaciones y yo por problemas personales he tenido muchas dificultades, pero he puesto por delante poder concurrir a las votaciones, pero voy a abstenerme de cualquier comentario crítico porque trato que seamos una esponja y no un erizo", manifestó el diputado en diálogo con Luis Novaresio por LN+.