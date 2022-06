Santiago Cafiero reveló detalles del encuentro entre Alberto Fernández y Boris Johnson: "Lo paró en seco"

"Cuando terminó de desarrollar toda su idea, el Presidente lo paró en seco y le dijo 'no, no, usted no entiende. Si nosotros no logramos avanzar en la discusión de la cuestión de sobernaía sobre las Islas Malvinas, nada de la agenda que usted está planteando va a poder avanzar'", parafraseó el canciller argentino. Cafiero dijo que Johnson "no esperaba esa respuesta" de Fernández.

massa alberto boris.jpeg La foto del encuentro de Alberto Fernández con Boris Johnson en la Cumbre del G-7. (Archivo)

La reacción del primer mimistro del Reino Unido fue plantear que "esto es un tema que ya está saldado, que deberíamos superarlo", pero el jefe de Estado argentino "le explicó cuáles son todas las razones por las cuales esto no está saldado, razones que no son solo de la Argentina, sino de toda la comunidad internacional que le dice al Reino Unido que se tiene que juntar con Argentina a resolver esta disputa de soberanía que todavía está abierta".

"El otro argumento que dijo Boris Johnson fue que se resolvió con el referéndum y los isleños determinaron que ellos querían seguir siendo parte de la Corona, el principio de autodeterminación", señaló Cafiero, y agregó: "Ahí, el Presidente le volvió a retrucar que ese no es un argumento para una población que está impostada en un territorio".

"Eso carece de legalidad, la comunidad internacional lo determinó así", enfatizó el funcionario nacional, a lo que añadió: "Está documentado, en 1833 había población argentina, nacimientos argentinos (en las Islas Malvinas). No solo había autoridades políticas argentinas en las Islas, sino nacimientos, una población estable y que era argentina".