Santiago Maggiotti y Fernando Espinoza entregaron las primeras viviendas del Programa Reconstruir

En primer lugar, el ministro y el intendente entregaron llaves de casas en el Barrio Las Antenas, que se están terminando gracias al Programa Reconstruir, con una inversión del Estado Nacional de $71 millones.

Este barrio, que posee 112 viviendas, fue paralizado durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, y a partir de la decisión del actual Gobierno, así como del Municipio de La Matanza, y de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), se retomaron las obras para concluirlo.

Esto forma parte de la respuesta a la sentencia judicial “Beatriz Mendoza c/ Estado Nacional”, dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2008, por la cual se busca garantizar condiciones dignas de hábitat a los habitantes que viven en condiciones de riesgo sanitario y zonas inundables de la mencionada cuenca. Por ello, a partir de hoy las familias comienzan a mudarse a sus nuevos hogares con la ayuda de un equipo de trabajo municipal.

"Muchos decían que no se podían urbanizar los barrios de emergencia y hacer barrios dignos, con todas las comodidades, como lo que hoy estamos haciendo realidad en Las Antenas", expresó Espinoza, y agregó: "Un intendente solo no logra hacer todo esto, así que quiero agradecer a nuestro presidente Alberto Fernández y a nuestra vicepresidenta Cristina Fernández, porque mientras otros presidentes no invirtieron en viviendas en La Matanza, ellos están poniendo los recursos a través de este gran ministro Santiago Maggiotti".

Por su parte, Maggiotti explicó que "gracias al trabajo que hace Fernando Espinoza con todo el equipo del municipio, hoy podemos estar inaugurando estas viviendas, que son parte de las 55 mil que dejó paradas el Gobierno anterior en toda la Argentina". "Lo podemos hacer porque hay un intendente que se preocupa por mejorar la calidad de vida a sus vecinos. Y esto no ocurre en todos lados", remarcó.

Además, los funcionarios anunciaron el llamado a licitación para las obras civiles y de infraestructura que permitirán ejecutar 2.357 viviendas en lo que será el Desarrollo Urbanístico Procrear II Laferrere, con una inversión prevista de $35.757 millones. Y explicaron que próximamente se adjudicarán las obras previstas en la licitación pública que fuera convocada a fines del año pasado para la construcción del Desarrollo Urbanístico Procrear II Querandíes, que contará con 218 unidades funcionales, y para el cual se destinarán $3.807 millones.