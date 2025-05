Santoro cierra su campaña en la UBA: defensa de la justicia social, la universidad pública y la movilidad social

santoro acto.png Santoro estuvo acompañado por la vicedecana de la Facultad de Medicina de la UBA, Claudia Negri.

Poco antes de las 19 desde el escenario del aula magna de la Facultad de Medicina de la UBA, el diputado destacó que en la universidad "están expresadas las pasiones, las ambiciones y los sueños de millones de argentinos".

"También está expresado un consenso que en los últimos años se puso en crisis, el de la movilidad social ascendente", reprochó.

Sobre la ciudad de Buenos Aires, reconoció que "hay sectores conservadores" pero dijo que también "hay sectores que son profundamente solidarios, sectores progresistas que busca una expresión política para su proyecto de vida".

Al criticar el "autoritarismo" de la campaña electoral porteña, señaló: "Si la política se ha transformado en una campeonato para ver quién es el más hijo de pu.. no cuenten con nosotros porque la política para nosotros es solidaridad social, un militante político tiene que ser fundamentalmente una buena persona".

"La derecha habla de la libertad como si estuviese en juego, la libertad es posible si se garantizan las condiciones sociales para ejercer realmente esa libertad", continuó y propuso llegar a un "equilibrio entre lo privado y lo público".

Sobre ese debate, planteó que "no es que nosotros no defendemos la propiedad privada, la diferencia es que nosotros también defendemos la propiedad pública y por eso no permitimos que se vendan los terrenos de la Ciudad para que los vivos de siempre hagan negocios".

Santoro estuvo acompañado por la vicedecana de la Facultad de Medicina de la UBA, Claudia Negri, quien ocupa el segundo lugar de la lista.