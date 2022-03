Se reaviva el debate sobre la Ley de Alquileres: ¿cuáles son las modificaciones que propone cada sector?

Desde el sector que representa, impulsaron las siguientes modificaciones:

Modificación del índice de actualización de alquileres.

El punto clave señalado tanto por los propietarios como por los inquilinos es el Índice para Contratos de Locación (ICL). Esta tasa la publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su web oficial y se compone de dos variables: la inflación de acuerdo al Índice de precios al consumidor y los salarios según la remuneración promedio de los trabajadores estables (Ripte).

alquiler.jpg Por el momento, no hay acuerdo para modificar cuestiones referentes a la Ley de Alquileres.

En este punto tanto el Sindicato de Inquilinos Trabajadores de Chubut (dependiente de la CTA Autónoma), como el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ambas organizaciones integrantes de esta Comunidad Federal Inquilina), plantearon la necesidad de modificar la actual tasa que toma como variable salarial un parámetro que equivale a $107.358, y no representa el sueldo real.

"Entendemos que este índice debería reflejar el Salario Mínimo Vital y Móvil, ya que es más representativo de los ingresos tanto de la población trabajadora como de la población jubilada, que alquila en todo el territorio nacional. El mínimo es de $30.000 y el valor que toma el indicador es de $107.000. Son tres salarios mínimos y medio", detalló Zirulnikoff en diálogo con A24.com. Y enfatizó: "Hay incrementos que no tienen en cuenta la realidad socio-económica de la gente".

Regulación del precio inicial y Programa Nacional de Alquiler Social.

Fue la propuesta inicial que plantearon en la primera reunión de la Mesa de Dialogo de Alquileres. Sin embargo, el sector no lo volvió a retomar ni rediscutir como respuesta el pedido de ir a un punto medio donde cada parte cediera, que hizo el secretario de Comercio interior.

problemas ley alquileres.jpg Poca oferta y precios altos, las consecuencias de la Ley de Alquileres.

En sintonía con este pedido, se solicitó la creación de un Programa Nacional de Alquiler Social según establece la normativa vigente. Parte de los representantes de los inquilinos apuntaron a buscar medidas que ayuden a enfrentar "la vulnerabilidad habitacional que padecen principalmente las infancias inquilinas, las mujeres, y la población jubilada".

“La propuesta es que se hagan pequeños créditos para pequeños propietarios, que tienen una vivienda que no es habitable. El Gobierno le da la plata para que refaccione la propiedad, y como contraparte le pone condiciones para ponerla en alquiler como mayores plazos de alquiler de 3 a 5 años. y fijación de precios. Entonces, se fomenta el alquiler, el Estado se asegura la devolución de la inversión inicial y al dueño le queda una vivienda refaccionada", graficó.

Ley de alquileres: las propuestas de las inmobiliarias

Estanislao Puelles Milán, vicepresidente del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (CoFeCI), fue uno de los participantes de la mesa de diálogo por el sector propietario y llevó las siguientes propuestas:

Modificación de la ley 27.551, Art 3, del plazo mínimo de 3 a 2 años.

Por su parte, la cámara de la construcción pedía que se reduzca a 1 año para la vivienda nueva. Sin embargo, esta iniciativa fue desestimada por el Secretario de Comercio, quien "propuso respetar el plazo mínimo de 3 años y mantener los derechos conquistados en la Ley de Alquileres.

Como contrapartida, les dio la derecha en la modificación del índice de actualización de alquileres y en la frecuencia de actualización para que sea semestral en vez de anual.

alquileres.jpg Propietarios e inmobiliarias se oponen al impuesto a la vivienda ociosa.

Modificación ley 27.551, Art 14, por un ajuste semestral de los contratos de locación mediante índice BCRA.

La Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria vio con buenos ojos esta iniciativa, y propusieron agregar que el valor de la actualización de los alquileres también pueda ser acordado entre las partes siempre y cuando no supere índice del Banco Central. "Esta ya no sería la única modalidad de actualización, pero sí el techo para los aumentos", manifestó una de las referentes de los inquilinos.

Creación de una nueva categoría dentro del régimen simplificado, generando una categoría especial dentro del monotributo para aquellos locadores que tengan más de dos inmuebles alquilados .

. La Exención Impositiva para nuevos desarrollos inmobiliarios, aplicando beneficios impositivos para desarrollistas inmobiliarios que vuelquen unidades habitacionales al mercado locativo por un plazo mínimo de 8 años.

Puelles Milán focalizó en que la gran falta de oferta respecto a la demanda es una baja histórica, y por ello, se deben generar incentivos y no presiones impositivas.

alquileres Argentina.jpeg En el Congreso tampoco hubo avances para modificar la Ley de Alquileres o sancionar una nueva.

Feletti insiste en el impuesto a la vivienda ociosa

La cartera liderada por Roberto Feletti insiste en la aplicación de un impuesto sobre bienes inmuebles en desuso por más de dos meses, para aquellos que tengan más de tres propiedades.

Según pudo saber A24.com, el secretario de Comercio Interior informó en la reunión que "ya puso a trabajar a un equipo de políticas tributarias, para incentivar las ofertas con el gravamen y al mismo tiempo con alguna quita en bienes personales a quienes pusieran sus propiedades en alquiler".

Sin embargo, no puede hacer una modificación sin pasar antes por el Congreso, ya que la política tributaria es una cuestión reservada al Poder Legislativo. Debe ser votada por ley.

Esta iniciativa es la más conflictiva y repudiada por los propietarios. "Lo único que propusieron fue más impuestos a los propietarios e inmuebles. Esto agravaría la situación y se trasladaría a precios", aseveró el representante de CoFeSi.

feletti.jpg Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior (Foto: archivo).

Intereses cruzados y poco consenso

A fines del año pasado se puso en debate la problemática que surgió alrededor de la Ley de Alquileres sancionada hace poco más de 19 meses. El conflicto gira alrededor de la escalada de precios y la actualización anual que supera el 50%. Actualmente, no solo hay una mesa de alquileres liderada por la Secretaría de Comercio Interior sino que también se trabaja a la par en el Congreso.

Lo cierto, es que es que se vive una lucha de intereses cruzados que no permite avanzar en modificaciones de la normativa y tampoco hay un acuerdo visible en el corto plazo. De hecho, hay versiones contrapuestas sobre la continuidad de dialogo.

En este sentido, Mariano García Malbrán, Director Ejecutivo de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) sostuvo que "las partes no llegaron a un acuerdo porque hay intereses contrapuestos y nadie desea asumir las consecuencias de la ley de alquileres que hoy se desea derogar o modificar".

Alquileres (1).jpg Alquileres: los inquilinos reclaman por más regulación y contra la especulación inmobiliaria.

Y amplió: "Creo que es posible que ello ocurra, pero el problema habitacional estructural de nuestro país se debe solucionar con un plan estatal a mediano y largo plazo que incluya una línea de créditos hipotecarios, incentivos para la construcción de edificios destinado a alquileres, etcétera".

Respecto a tensiones generadas, desde la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria indicaron que "la mesa no se desintegró, sino que la asociación de inquilinos agrupados decidió retirarse y no continuar su participación en ese espacio. Ellos tuvieron la postura de no conciliar en ningún punto, y Muñoz adoptó una posición totalmente inflexible e intransigente que dificultaba mucho el dialogo en general. Los demás, quedamos en contacto para poder organizar una tercera reunión".

Por su parte, fuentes del Gobierno confirmaron a A24.com que "Muñoz no estaba dispuesto a negociar ni ceder nada de la ley, pero otras asociaciones y actores si querían seguir trabajando. Además, se va a seguir para otros temas vinculados a alquileres en los podamos tener injerencia".

El referente fue consultado por este medio y accedió a hablar, pero al hacerle las consultas del tema dejó de responder.

gioja.jpg El proyecto impulsado por Gioja tiene por un lado, el objetivo de mejorar las condiciones de contratación de los inquilinos y, por el otro, otorgar beneficios tributarios para locadores, que incluye desgravación del Impuesto a los Bienes Personales por 15 períodos fiscales.

El Frente de Todos presentó un proyecto para modificar la Ley de Alquileres

En medio de la puja por lograr modificaciones, el Frente de Todos (FdT) presentó una nueva iniciativa en el Congreso. Específicamente, tomaron el guante los diputados encabezados por el exgobernador sanjuanino, José Luis Gioja.

La iniciativa va en sintonía con las medidas impulsadas por los inquilinos que hacen hincapié en el precio inicial y en la creación de un impuesto a la vivienda ociosa. También comparten con el sector propietario e inmobiliario la idea de generar beneficios fiscales.

Además, agrega puntos como la construcción de inmuebles en centros urbanos, la adquisición de inmuebles para la gestión pública de alquileres sociales, mayores facilidades para que los monotributistas puedan obtener el seguro de caución, y vencimiento y renovación contractual.