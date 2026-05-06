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Javier Milei llegó a Los Ángeles en busca de inversiones: su agenda exprés con empresarios

El Presidente viajó a Estados Unidos con una comitiva reducida para exponer en la Conferencia Anual del Instituto Milken y reforzar el rumbo económico del Gobierno.

Javier Milei llegó a Los Ángeles en busca de inversiones: agenda exprés con empresarios y fondos

Javier Milei llegó a Los Ángeles en busca de inversiones: agenda exprés con empresarios y fondos

El presidente Javier Milei arribó a Los Ángeles para encabezar una visita relámpago a Estados Unidos y participar en la Conferencia Anual del Instituto Milken. Es el viaje número 17 del mandatario a ese país desde que llegó a la Casa Rosada y el cuarto en este año.

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El Presidente apuntó contra medios por “mentiras” y cuestionó su financiamiento por medio de la pauta oficial. (Foto: archivo).

La agenda incluye reuniones con empresarios y un discurso ante ejecutivos, en un viaje breve que culminará con su regreso a la Argentina en las próximas horas.

Milei estados unidos

Desde la Casa Rosada remarcaron que la comitiva es mínima: el mandatario viajó junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, mientras que Karina Milei permanece en el país a cargo de la gestión diaria.

Objetivo: atraer inversiones

El objetivo central del viaje es utilizar un foro empresarial internacional como vidriera para defender el programa económico y generar contactos con potenciales inversores. No se trata de una gira política tradicional, sino de una misión orientada a transmitir previsibilidad, ajuste fiscal y reformas promercado como ejes del modelo.

El encuentro reúne a figuras destacadas del ámbito global, entre ellas Kristalina Georgieva, Larry Fink, Ron DeSantis, Ted Cruz y Gianni Infantino, además de empresarios, financistas y funcionarios de distintos países.

En tanto, Milei tiene previsto hablar este miércoles a las 14 (hora local) después de la reunión prevista con Milken y referentes del sector privado.

No será su primera participación en este foro: en 2024, el Presidente ya había disertado ante el Instituto Milken, donde aseguró que “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente” y convocó a empresarios a invertir en el país.

Según el cronograma oficial, el vuelo de regreso partirá a las 18 desde Los Ángeles, con llegada a Buenos Aires el jueves por la tarde.

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