Javier Milei llegó a Los Ángeles en busca de inversiones: su agenda exprés con empresarios

Objetivo: atraer inversiones

El objetivo central del viaje es utilizar un foro empresarial internacional como vidriera para defender el programa económico y generar contactos con potenciales inversores. No se trata de una gira política tradicional, sino de una misión orientada a transmitir previsibilidad, ajuste fiscal y reformas promercado como ejes del modelo.

El encuentro reúne a figuras destacadas del ámbito global, entre ellas Kristalina Georgieva, Larry Fink, Ron DeSantis, Ted Cruz y Gianni Infantino, además de empresarios, financistas y funcionarios de distintos países.

En tanto, Milei tiene previsto hablar este miércoles a las 14 (hora local) después de la reunión prevista con Milken y referentes del sector privado.

No será su primera participación en este foro: en 2024, el Presidente ya había disertado ante el Instituto Milken, donde aseguró que “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente” y convocó a empresarios a invertir en el país.

Según el cronograma oficial, el vuelo de regreso partirá a las 18 desde Los Ángeles, con llegada a Buenos Aires el jueves por la tarde.