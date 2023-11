Sergio Berni apoyó a Sergio Massa y dijo que Javier Milie "no está preparado" para gobernar

En diálogo con A24, el ministro de Seguridad bonaerense dijo: “Quedó muy claro que hay un candidato, que es Sergio Massa, que fue quien demostró su expertise en la gestión del estado, no cualquiera está en condición de gobernar, eso lo demostró Mauricio Macri, que manejó al estado como a una empresa y no le funcionó. Por el otro lado está Javier Milei, que no está preparado”.