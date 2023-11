Fernando Burlando: "La única posibilidad de que este país salga adelante es con Sergio Massa"

“Ver a una persona como Sergio Massa comprometerse y hablar de un gobierno de unidad, es señalar lo que necesita Argentina. Yo hablo desde del disenso, pero toda ideología no debe exterminarse, el invento de la grieta es para que la política de la corrupción pueda funcionar sin que se la observe y ahora un candidato propone terminar con la grieta y el otro exterminar al adversario”, indicó.

A su vez, le letrado amplió: “La única posibilidad de que este país salga adelante es a través de Sergio Massa, si analizamos las respuestas que dio Javier Milei en el debate es de una ignorancia enorme y me da miedo que ese hombre llegue a ser presidente, desconoce la ley del estado”.

“Yo medía muy bien en la provincia Buenos Aires para no ser un pura sangre de la política y hablé con diferentes candidatos y me llevé desilusión por la falta de preparación para ocupar un cargo público y eso me mete miedo. Hubiese estado luchando por la gobernación provincial, pero tenes que estar preparado para manejar niveles altos de agresividad y me sorprendió mucho lo que vi, de todos modos, no se dieron las condiciones para que continúe”, sostuvo.

Embed

Para Fernando Burlando, Javier Milei no sabe cómo funciona el estado

Por otro lado destacó: “Sé que Massa va a convocar a los mejores y eso habla de su compromiso y del otro lado ofrecen todo lo contrario, Milei se fue fusionando con el que mejor le convenía, y por eso fue con Mauricio Macri, que es historia y eso puede hacer mucho daño al igual que el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que hay que darla la veña pero que ya pasaron”.

“Me llamo la atención que Javier Milei no sepa como funciona el estado. Se que la dolarización suena lindo, pero hay que mirar un poco más de avanzar un paso más y entender cómo tenemos que votar”, indicó.

Para finalizar, Burlando dijo: “Con la política criminal no le importa, Milei no sabe qué pasa en el país, ni siquiera sabe cuánto vale un litro de leche ni un kilo de pan, cuestiones básicas. Me imagino la barbarie si llega al poder, pero estoy convencido que no se va a dar y que va a ganar Sergio Massa”.