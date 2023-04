Sergio Berni se comparó con Fernando Báez Sosa: "Podría haber terminado igual"

Hace instantes, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sorprendió con desafortunadas declaraciones sobre su estado físico que le permitió "no haber terminado" como el joven asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020 por rugbiers. La frase en cuestión fue: "Si no hubiera tenido la fortaleza propia de mi actividad, de mi previda, seguramente era muy probable que hubiera podido terminar como (Fernando) Báez Sosa, por suerte las cosas no terminaron así".