Tras aprobar los cambios en Bienes Personales, la senadora Clara Vega apuntó: "Debemos legislar discutiendo las leyes, no escondiéndonos detrás del quórum"

Con respecto a los trascendidos que pretendieron ubicarla como la responsable del quórum para tratar el proyecto, puntualizó: "Limitar nuestra labor a dar o no quórum es un acto de cobardía y no resuelve la cuestión de fondo". "No olvidemos que Juntos por el Cambio fue el espacio que instaló el tema en agenda y ahora busca diluirlo de esta manera", dijo.