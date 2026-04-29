El balance del Gobierno de la maratónica presentación de Adorni en la Cámara de Diputados

"Muy positivo. Muy sólido. Discurso excelente, de punta a punta", así definió la presentación de Adorni una fuente cercana al funcionario en diálogo con A24.com.

El balance de la Casa Rosada es que Adorni salió indemne de la presentación al dejar en claro que no va a renunciar.

Manuel Adorni informe de gestión en Diputados. Foto Presidencia

El presidente llegó en una capsula de seguridad y después de la foto con Adorni, se ubicó en uno de los balcones principales del recinto. Lo acompañaron Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y los ministros de Economía, Luis Caputo; de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Interior, Diego Santilli; y el canciller, Pablo Quirno.

“No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, afirmó el jefe de Gabinete, mientras la militancia que atiborró las galerías estallaba sus palmas al grito de “Adorni”.

Los cruces de Milei con diputados de la oposición

Milei y los cruces con diputados de la oposición. Foto Archivo

La sesión venía apagada y solamente algunas inflexiones en el tono de voz de Adorni parecían despertar algunas insinuaciones entre los libertarios que colmaron los balcones del recinto.

Cuando Adorni se aprestaba a defender la primera parte de la gestión, antes de que comenzaran los bloques de preguntas presentadas por cada bloque legislativo, Milei protagonizó duros cruces con diputados de izquierda a los que acusó lisa y llanamente de "asesinos".

También, al ingresar al Congreso, hubo críticas del Presidente para los periodistas cuando cronistas le preguntaron por el cierre de la Sala de Prensa de la Casa Rosada.

El presidente se sumó al clamor junto a su hermana y la mayoría de los ministros, quienes al final del mensaje introductorio se retiraron ante una cortina ensordecedora de gritos que bajaban desde las galerías, con los diputados libertarios saludando a pie.

Las chicanas de la oposición

Por su parte, el diputado nacional de Provincias Unidas Esteban Paulón entró al recinto con una máquina de hacer pochoclos, y con ironía le ofreció un paquete al presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Aldo Leiva, aportó la chispa que encendió la sesión cuando se acercó con un cartel al estrado del hemiciclo donde Adorni estaba pronunciando su discurso.

“Preguntas simples!! ¿Las propiedades? ¿Los viajes? ¿Los números? Libra?”, rezaba el cartel que el chaqueño peronista le enrostró a Adorni a centímetros de distancia. En ese momento, se levantaron disparados de sus bancas Nicolás Mayoraz y Lilia Lemoine a los gritos, y lograron que Leiva se alejara de Adorni.

Una de las ausencias más notorias fue la de la diputada Marcela Pagano, ex aliada del Gobierno y una de las denunciantes contra Adorni. La legisladora, que estaba anotada en la lista de oradores para ser una de las primeras en hacerle preguntas al Jefe de Gabinete, no estuvo ni en el momento del discurso de Adorni ni en el momento que le tocaba preguntar. Según trascendidos, faltó para ir a los tribunales de Comodoro Py.

La ida de Milei y el pacto de no agresión

Cuando la sesión ya comenzaba a tomar temperatura, Milei y los ministros se retiraron de la misma manera en que habían llegado: juntos en comitivas de combis rumbo a la Casa Rosada.

Adorni continuó desde el estrado, custodiado por Martín Menem, con un raid de más de seis horas respondiendo las preguntas de la oposición. Más allá de algunos gritos y cruces, tanto el oficialismo como la oposición cumplieron lo pactado en labor parlamentaria para evitar mayores incidentes.

El acuerdo fue respetado salvo por el bloque del Frente de Izquierda, cuyos diputados Néstor Pitrola y Myriam Bregman, reclamaron "juicio político" contra el jefe de Gabinete.

El cruce del final entre Adorni y Tailhade

El diputado de UxP, Rodolfo Tailhade fue quien llevó las preguntas más duras vinculadas a la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito de Adorni, por los viajes al exterior y el aumento patrimonial.

Adorni se defendió al señalar que iba a explicar todo en la Justicia, pero evitó responder detalles sobre las causas por las que lo investiga y ratificó: "No voy a renunciar, vengo a dar la cara".

Javier Milei con el todo el Gabinete fue a Diputados para apoyar a Adorni. Foto Presidencia

Para finalizar, Adorni tomó la palabra, agradeció a los diputados presentes, a los equipos de trabajo de la Cámara y de la Jefatura de Gabinete y a los argentinos que siguieron la sesión informativa.

Con tono diplomático, Adorni aclaró antes de irse del Congreso, que volverá o enviará por escrito respuestas que no hayan sido respondidas en esta sesión.

"Vendré en el caso de que sea citado por el artículo 71 de la Constitución Nacional a dar todas las explicaciones que sean necesarias: ni este gobierno, ni yo, nos vamos a dejar amedrentar con fines desestabilizadores. Dios bendiga a la República Argentina", cerró en tono más contundente el jefe de Gabinete para que finalmente, Martin Menem levantara la sesión informativa a las 17.38.