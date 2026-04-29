Adorni presentó su informe de gestión en el Congreso: "No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia"

Tras la exposición inicial, que duró más de una hora, los diputados dispondrán de 240 minutos (cuatro horas) para formular preguntas, distribuidos según el tamaño de los bloques: comenzarán los más pequeños, seguirán los intermedios y cerrarán Unión por la Patria y el oficialismo. Adorni responderá en tandas de 20 minutos.

Adorni cuenta con el apoyo de Milei y su gabinete

En apoyo, el presidente Javier Milei arribó cerca de las 10 horas a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina junto a integrantes clave de su equipo, entre ellos, el ministro del Interior, Diego Santilli; de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el de Desregulación, Federico Sturzenegger.

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También estuvieron presentes la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Justicia, Juan Bautista Mahiques; de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Salud, Mario Lugones; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; de Defensa, Carlos Presti; y Eduardo “Lule” Menem en una muestra de respaldo político al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de un clima de fuerte tensión con la oposición.

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Rumbo económico: Manuel Adorni habló sobre la inflación

El jefe de Gabinete reconoció este miércoles que "el último dato de inflación fue malo" y no les "gustó", pero responsabilizó de esto a el kirchnerismo, el empresariado argentino y los medios de comunicación.

"A pesar de esta turbulencia generada por el kirchnerismo, los empresarios prebendarios y algunos medios de comunicación, el Banco Central sigue comprando reservas y el dólar se mantiene estable sin necesidad de recurrir a una restricción en la compra de divisas que castiga a los ahorristas", marcó Adorni, que fue aplaudido varias veces por los diputados oficialistas y la militancia en los balcones.

"Lejos quedó la Argentina del cepo, de la volatilidad cambiaria y de los 20 tipos de cambio", sentenció.

Adorni destacó las reformas del Gobierno

"Voy a detallar el camino de las reformas que ha emprendido este Gobierno. Un camino de reformas que nos está llevando paso a paso a un destino de grandeza y que nos apartará para siempre del populismo trágico que nos sumergió en la decadencia", apuntó el jefe de Gabinete en el inicio de su informe de gestión en la Cámara de Diputados.

En ese marco, el funcionario destacó: "El Presidente de la Nación asumió con un claro mandato: encausar el rumbo de un país descarriado. La irresponsabilidad fiscal condenaba a la República a su función total y exponía a la gente al flagelo de la inflación".

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Además, hizo referencia a la ley de inocencia fiscal: "Le permitió a los argentinos volcar los ahorros. Ahora, en lugar de ser sospechosos, todos los ciudadanos son inocentes hasta que la justicia demuestre lo contrario".

"Fruto de esta gestión la Argentina obtuvo un fallo favorable en la justicia norteamericana", dijo sobre el juicio por la expropiación de YPF.

A la par, aseguró que es el primer año en que Aerolíneas Argentinas no recibe aportes del Estado.

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En el mismo sentido, explicó: "Les encomendé a todos los ministerios recortar 2% de gastos corrientes. Cada recorte en el Estado es mayor prosperidad futura para los argentinos".

"Este ajuste va a ser sostenido en el tiempo porque es la primera vez que logramos aprobar el primer presupuesto con regla fiscal de la historia", agregó.

"Haber aprobado un presupuesto de este tipo no solo habla de la responsabilidad de esta gestión sino del cambio de epoca que vivimos los argentinos", aseguró.

Adorni defendió el viaje de su esposa a EE.UU. y su inocencia

Solo al final de su presentación hizo mención a su situación judicial. “Sé que muchos de ustedes les gustaría hacer de esta presentación un juicio público a mi persona”, les dijo a los legisladores. Les recordó que su función constitucional es evaluar la marcha del Gobierno, no a él como funcionario.

El jefe de Gabinete respondió a los cuestionamientos por la presencia de su esposa en una comitiva oficial y aseguró que “no existió delito ni irregularidad”. Según explicó, tanto el Ministerio Público Fiscal como la Justicia ya se expidieron sobre el tema y avalaron el procedimiento.

Durante su exposición, el funcionario detalló que la invitación formó parte de una decisión “discrecional de Presidencia” y se ajustó a los marcos legales vigentes. Además, precisó que su esposa viajó como invitada únicamente en el vuelo de salida y que regresó al país en un vuelo comercial, en medio de una causa que, según afirmó, ya fue analizada por las autoridades judiciales.

"No existió delito en la invitación de mi esposa cuya comitiva oficial fue aprobada por decreto. La decisión sobre la invitación una cuestión discrecional de presidencia", dijo, y agregó: "No hubo gasto del Estado nacional", afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre el viaje al que lo acompañó su esposa a New York.

"Cuando se le permite a la justicia actuar, se caen las operaciones políticas", afirmó en su informe de gestión ante Diputados.

Además, concluyó: "No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia".