Tras el acto del 24 de marzo, el gobierno porteño salió al cruce de Máximo Kirchner: "Son declaraciones de un fascista antidemocrático"

El gobierno porteño salió al cruce

El primero en hablar fue el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Luego, el ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, no tardó en cruzarlo y calificarlo de "fascista antidemocrático".

“Son declaraciones más de alguien de tono fascista y anti democrático. Disfruta de haber sido votado y ocupa una banca gracias a la democracia a la que él ataca", afirmó el funcionario en diálogo con Radio Mitre. Y continuó: "Se olvida que esta ciudad eligió masivamente a Alfonsín, que si hubo alguien que peleó por los Derechos Humanos y recuperar la democracia fue Alfonsín, mucho más que los Kirchner”.

"No solo vacían su propio gobierno sino que además intentan seguir dividiendo a la Argentina", sentenció Macri. Y remarcó: "Su madre conforma la fórmula con un porteño".

Jorge Macri sobre Máximo Kirchner, el Frente de Todos y el FMI

Máximo Kirchner vs Jorge Macri.jpg

El ministro de Gobierno de la Ciudad hizo un análisis del accionar tanto del diputado nacional y referente camporista, Máximo Kirchner, como del movimiento kirchnerista y las trabas que le pone al gobierno de Alberto Fernández.

"Todo lo que ha ocurrido con Máximo Kirchner desde abandonar el presidente de bloque para acá me parece especulador, miserable e irresponsable. El país necesita soluciones, no peleas. Soluciones que ellos sabían que debían enfrentar", afirmó Jorge Macri.

"Anteponen su comodidad, sus disputas, ante lo que el país necesita. Había distintas posturas antes de votar el acuerdo con el Fondo en Juntos por el Cambio. Nos pusimos de acuerdo y presentamos una postura a la sociedad y le dimos tranquilidad, porque no podemos volver al 2001", sostuvo al hablar de la interna del Frente de Todos ante las votaciones en el Congreso que pusieron entre las cuerdas al Presidente.

Y concluyó: "Ellos juegan siempre en el límite de lo irresponsable. Tienen que hacerse cargo de gobernar, no de pelearse entre ellos. Lo mismo que pasó el día de las piedras al Congreso. La justicia tendrá que investigar si fueron dirigidas o no, lo cierto es que ese grupo el MTR siempre respondió al kirchnerismo, hoy lo sufren".

Por otro lado, el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, también hizo referencia a las declaraciones de Máximo Kirchner. "A mí me da mucho dolor. Un escenario tan difícil, una historia tan dolorosa, que nos debe llevar a la reflexión y al aprendizaje colectivo de lo que ha pasado en nuestro país en un momento tan difícil y doloroso. Me parece que no es la forma de tratarlo", sostuvo.

"Creo que necesitamos dialogar, reflexionar y aprender del otro, y sobre todo entender que el otro también es parte de esta sociedad, más allá de la mirada que tenga", señaló. Y sumó: "Nos tenemos que respetar de la manera más apropiada, en especial en el ámbito de la democracia, en el ámbito de la votación, en el ámbito la expresión popular de las cosas que la sociedad siente, quiere y prioriza".

La respuesta de Horacio Rodríguez Larreta

"Hay límites que no se deben pasar. Decir que 'los porteños tienen tendencia a votar a los que quieren ocultar lo que hizo la dictadura' es pasar un límite que ningún argentino puede aceptar", indicó Larreta en su cuenta de Twitter.

"Yo lo viví en carne propia: en 1977 se llevaron a mi viejo en un Falcon verde. Gracias a Dios, apareció con vida unos días más tarde, pero lo sucedido me marcó para siempre", recordó el jefe de gobierno porteño. Y agregó: "Los porteños, como la inmensa mayoría del pueblo argentino, queremos Justicia y no repetir nuestra trágica historia. La mejor forma de homenajear a las víctimas y honrar la memoria es trabajar todos los días para construir una sociedad de diálogo y de convivencia en la diversidad".

"Tenemos que terminar con declaraciones que no solo ofenden injustamente a millones de porteños, sino que también deterioran el consenso democrático y enfrentan a unos argentinos con otros. Necesitamos más diálogo, más consenso y, sobretodo, necesitamos seguir fortaleciendo la Democracia", cerró Rodríguez Larreta.