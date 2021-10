Universidades: cuáles son las privadas que ya funcionan presencial y por qué las públicas no

¿Qué universidades siguen virtual?

El planteo es que la mayoría de las Universidades privadas ya están dando clases presenciales, mientras que las públicas siguen trabajando de manera virtual. Del informe -que fue revelado en exclusivo por A24.com- se desprende que:

Filosofía y Letras, de Psicología , y de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) están cerradas . “La cursada continúa de forma virtual, sin planes de volver a la presencialidad este año”.

La Facultad de Ciencias Sociales (UBA) se encuentra en la misma situación, cerrada y con la cursada en modalidad virtual. Algunos docentes quieren hacer clases "autogestionadas" en las calles.

Facultad de Derecho, de la UBA, cerrada: "A excepción de cursos optativos, las clases siguen de manera virtual".

En las facultades de Agronomía, Veterinaria e Ingeniería de la UBA solo están abiertas las materias prácticas, de laboratorio y algunos proyectos de investigación.

En la Facultad de Ciencias Médicas (UBA) se están dictando de forma presencial los prácticos de los primeros años, como Anatomía e Histología y el Internado Anual Rotatorio (IAR).

Farmacia y Bioquímica, y Odontología son las únicas que tienen amplia oferta presencial.

El CBC es todo virtual.

Según fuentes de centros de estudiantes de distintas facultades de universidades públicas, los estudiantes están organizando asambleas. También para el CBC: "El reclamo más grande era 'no me quiero quedar afuera'. 'No entiendo o no puedo con la virtualidad, necesito la facultad'"

Además los estudiantes piden mayor presupuesto para poder volver en forma segura.

¿Qué dicen desde las Universidades públicas como la UBA?