Victoria Tolosa Paz: "El Presidente es candidato hasta que diga que no lo es"

En esa línea, explicó su postura: "Es candidato porque está facultado para serlo. Hay sectores que todavía no lo dicen y quizás el Presidente habilitó, no solo en el documento del FdT, sino lo verbalizó: ‘Yo quisiera que esta nueva etapa pueda poner en esta mesa de las PASO a un gobernador, a un ministro, no pasaría absolutamente nada’“.

El pasado 18 de febrero el Frente resolvió avanzar en la conformación de una mesa política "más chica" que represente a todos los espacios, para "poder avanzar con mayor rapidez" en acuerdos de estrategia electoral y reglas para la participación en las PASO.

Las ministras de Alberto Fernández- Victoria Tolosa Paz, Raquel "Kelly" Kismer de Olmos y Ayelén Mazzina.jpg La dura crítica de Victoria Tolosa Paz al kirchnerismo que reaviva la interna (Foto: Telam).

Para Tolosa Paz, el camino hacia los comicios tiene que ser "la unidad ante todo para poder construir una estrategia electoral que nos permita ganar para transformar la realidad e impedir la proscripción de Cristina (Kirchner)“, dijo en diálogo con Radio 10.

Pero para las elecciones primarias, el albertismo insiste con las PASO “para definir nuestros candidatos a presidente, vicepresidente y nuestra fórmula, y no solo en la presidencial sino en todas las categorías“.

La chicana a Wado De Pedro

Consultada sobre la frase de Aníbal Fernández, la ministra consideró que es "poco serio" y planteó que si quiere competir por la Presidencia, "que lo haga", en referencia al titular de la cartera de Interior, Eduardo Wado De Pedro.

"Que compita con el presidente, que ponga en valor lo que hemos hecho, imagino… que el ministro del Interior de nuestro frente político estos tres años tendrá herramientas distintas para el futuro que quiere proponer”, señaló.

Y arrojó: “Los matices no nos separan, ni nos rompen por eso estamos todos en el Frente de Todos. Varios de los que no están de acuerdo con la conducción de Alberto Fernández se fueron, no renunciaron ni a sus parcelas ministeriales. Evidentemente, las coincidencias son más fuertes que las disidencias”.