Gobernadores del Frente de Todos piden al Gobierno postergar las PASO y hacerlas en septiembre

Paradójicamente, casi todas las provincias peronistas anticipan sus elecciones locales para despegarlas de la suerte del gobierno nacional y adelantan la elección de gobernador y legisladores provinciales. Pero quieren postergar las nacionales.

Por ahora, nadie presentó una propuesta formal al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, según confió a A24.com una alta fuente de la cartera política.

La oposición no dará los números en el Congreso

La ley electoral fija que las elecciones primarias deben hacerse el segundo domingo de agosto. Este año se harán el 13 de ese mes. Y las generales se harán el cuarto domingo de octubre, es decir el 22. Para cambiar ese calendario electoral, es necesario reformar la ley en el Congreso y por ahora Juntos por el Cambio no lo aceptaría ni daría sus votos.

Según pudo saber A24.com, los gobernadores del peronismo oficialista están de acuerdo con postergar las PASO. De hecho, hace varios meses pedían suspenderlas. La propuesta la hizo el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que lo confirmó en declaraciones este lunes en el diario Clarin.

Sin embargo, A24.com consultó a otros mandatarios provinciales como Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Jorge Capitanich (Chaco) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y están de acuerdo con postergarlas. De ese modo, le darían tiempo al Gobierno para que muestre mejores logros. En la Casa Rosada hubo hermetismo y no respondieron oficialmente a la propuesta de los mandatarios, aunque algunas fuentes oficiales aseguran que sería aceptada.

Pero en la alianza opositora Juntos por el Cambio esa propuesta no tiene acogida, según confirmaron a este diario al menos cinco grandes dirigentes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Incluso, en el contexto de enfrentamiento político actual es impensable que accedan a una propuesta de reforma de la ley electoral emanada del Frente de Todos.

La primera propuesta fue de Raúl Jalil

“También hemos pedido desde Catamarca que las elecciones sean en septiembre para que no haya tanto tiempo entre las PASO y las generales. Y para eso habría que presentar una ley”, señaló Jalil al diario Clarín.

“No sé si lo charlaron todos. En mi caso lo hablé y sí, estoy de acuerdo. En la cena donde estuvimos algunos si se estaba de acuerdo”, señaló un gobernador a A24.com.

En caso de postergarse las PASO para el segundo o tercer domingo de septiembre, las elecciones generales de octubre se mantendrían el mismo día 22 y también la misma fecha del 19 de noviembre para el ballotage. El único cambio sería una reducción del lapso entre las PASO y las generales.

Las perspectivas sombrías del gobierno de Alberto Fernández con miras a las elecciones provocó todo tipo de enfrentamientos internos en las últimas horas, como si no fueran suficientes las peleas entre el Presidente y su vicepresidenta Cristina Kirchner. La bandera de la “proscripción” que levantó el Frente de Todos para defender a Cristina Krichner causó una grieta en el albertismo auténtico.

Otra grieta: Aníbal Fernández se enfrentó con Agustín Rossi

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, señaló que “Cristina no está proscripta y puede presentarse si quiere”, al tiempo que atacó a “los que dicen que está proscripta no estándolo quieren proscribir al Presidente y es una locura”.

Precisamente los kirchneristas victimizan a Cristina Kirchner, pero intentan disuadir al Presidente de postularse para dejarle las manos libres a la vicepresidenta para que defina la sucesión. En menos de 24 horas, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, contradijo a Aníbal Fernández y señaló con toda contundencia que “Cristina claramente está proscripta”.

A menos de una semana del comunicado consensuado del Frente de Todos, la “proscripción” que parecía unánime ya parece no tener tantos defensores. Incluso, no tiene defensores convencidos en el propio kirchnerismo, porque una rama de la agrupación La Cámpora liderada por Andrés “Cuervo” Larroque está agitando un “operativo clamor” para el 24 de marzo en la Plaza de Mayo para pedirle a la ex presidenta que se postule en 2023.

Es un contrasentido: si estuviera proscripta, no podría presentarse y no tendría sentido que se lo pidieran, y si ella se postulara demostraría que no está proscripta.

Tolosa Paz eligió creerle a Máximo Kirchner

En rigor, Cristina Kirchner puede presentarse como candidata a cualquier cargo electivo porque su condena a prisión de 6 años no está firme porque fue apelada por ella misma ante la Cámara de Casación Penal y luego apelaría ante la Corte Suprema, con lo cual ella puede postularse. No lo hace porque no tiene la certeza de un triunfo.

Pero la excusa para no hacerlo es la “proscripción”: apelan al ejemplo de Luiz Inacio Lula Da Silva y dicen que si ella saliera al ruedo, la Justicia aceleraría una condena firme para evitar que ella sea presidenta de la Nación.

El misterio fue resuelto con eficiencia por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Ella señaló que Cristina Kirchner no se presentará a las elecciones porque su propio hijo, Máximo Kirchner, aseguró que ella convalida los "operativos clamor" pero que finalmente no se postulará.

"Me quedo con lo que le escuché a Máximo Kirchner, que dijo que le va a hacer bien que le pidan que sea candidata. Pero también dijo que él la conoce como nadie y no cree que tengamos suerte con ese pedido", dijo Tolosa Paz durante una entrevista en Radio Rivadavia.

La agudización del conflicto social comienza este miércoles

La ministra de Desarrollo Social es una de las voces de mayor confianza de Alberto Fernández. Su marido y amigo íntimo del Presidente, Enrique “Pepe” Albistur, publicista y asesor en comunicación, analiza todas las mañanas junto al jefe del Estado y a la ministra cada paso a seguir durante el día y las líneas argumentales del discurso.

Tolosa Paz respalda la candidatura a la reelección del Presidente, que esta semana comenzará una recorrida por todas las provincias del interior para medir sus posibilidades de ser elegido en una futura postulación.

Se reanuda el conflicto social. La ministra tendrá que defender a Alberto Fernández y esta semana se enfrentará por ello con la Unidad Piquetera, que el miércoles sacará un documento en respuesta a la ministra por la suspensión de 100.000 planes Potenciar Trabajo.

El viernes Unidad Piquetera retomará su plan de lucha con una acción por definir en las calles, que continuará con acciones progresivas con acampes más prolongados y con una Marcha Federal, al tiempo que el 3 de marzo habrá un gran plenario piquetero nacional. La ministra será el eje de los futuros conflictos sociales que afrontará la Casa Rosada.