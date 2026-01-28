Volvió a fracasar la negociación paritaria de la UTA y pasaron a un nuevo cuarto intermedio hasta el viernes 30

En tanto, desde el Gobierno, fuentes de la Secretaría de Trabajo, admitieron a A24.com que esperan que el viernes se llegue a un acuerdo para evitar un nuevo paro de colectivos en el AMBA que podría afectar a unas 6 millones de personas que usan a diario el servicio de colectivos.

¿Qué dijo la UTA?

En el comunicado, la UTA adherida a la CGT, informó que “resulta imposible pasar por alto que los trabajadores del transporte automotor de pasajeros atraviesan una situación económica sumamente delicada, con necesidades urgentes e inmediatas de cobertura.

“Esta realidad no admite más dilaciones ni respuestas evasivas”, advierte el comunicado de la UTA, y agrega un mensaje a las cámaras empresarias: "Conocieron el pedido salarial, lo asumieron como viable y manifiestan no acceder al mismo por no contar con los fondos suficientes para hacerle frente”.

En este contexto, señala la UTA, "atento a la convocatoria a audiencia por parte de la Autoridad Laboral y a la activa intervención por parte de las nuevas autoridades de Transporte y Economía, esta organización sindical manifiesta al solo efecto conciliatorio y en la búsqueda de mantener la paz social, que accede asistir a la róxima audiencia convocada para el viernes 30 de enero a las 11hs en la cual de no lograrse firmar el aumento salarial, se anunciarán inmediatamente meddas de acción gremial".

El conflicto salarial se produce en medio de un cambio de autoridades en la Secretaría de Transporte, con las que el gobierno nacional buscará aplicar un fuerte cambio en la política de subsidios a los empresarios del AMBA.

En una reunión con empresarios del Transporte Público del AMBA, el flamante secretario de Transporte según confirmaron a A24.com fuentes oficiales- anunció la decisión del gobierno de avanzar con el plan para dejar de subsidiar a empresas y trasladar los aportes del Estado a los boletos de pasajeros, pero según pudo saber este medio, no trascendieron aún los detalles.

"Uno de los objetivos prioritarios será subsidiar la tarifa de colectivo de manera directa al pasajero y avanzar en la simplificación del cuadro tarifario según las distintas secciones", confirmaron los nuevos funcionarios de Milei.

Ambas partes acordaron mantener reuniones periódicas para continuar trabajando en la mejora del sistema de transporte automotor y en la calidad del servicio de las líneas nacionales que circulan por el AMBA.