Salieron a la luz detalles sensibles de Facundo Arana y María Susini previos a la separación

“Intentan contactarse con María para que acompañen a la hija en esta situación de ser trasladada a un hospital. Me cuentan que María no quería que fuera Facundo, que fuera otra persona. Ella tampoco podía ir. Fue un jinete chileno y el entrenador. Los testigos aseguran que Facundo llegó al hospital y no lo dejaron ingresar; estaba afuera. Este episodio nos dio para dudar y decir: ‘¿qué habrá pasado?’”, siguió su relato Smith, dejando en claro lo confuso de la situación y que el conflicto entre la expareja podría tener un trasfondo mucho más complicado de entender.

Qué revelaron sobre la separación de Facundo Arana y María Susini

Facundo Arana habló brevemente sobre su separación de María Susini y pidió de manera explícita no responder preguntas. El actor se mostró agradecido con la prensa por el trato recibido y dejó en claro que su intención era comunicar la noticia sin exponer detalles de la intimidad familiar.

Desde Mar del Plata, Arana tomó la palabra para destacar el respeto con el que, según él, se manejaron los medios. “Primero que nada agradecerles a todos muchísimo por cómo trataron todo este tema que es tan íntimo nuestro. Fueron todos muy respetuosos, cariñosos y no quiero dejar de agradecerles”, expresó ante los periodistas.

Luego, remarcó su decisión de preservar la vida privada de su familia y mantener el tema dentro del ámbito personal: “Lo segundo que quiero decirles es que, como saben, es un tema súper íntimo, así que tratamos de dejarlo puertas adentro de casa. Y agradecer las muestras de amor que recibimos que fueron infinitas y estamos muy agradecidos por eso”, sostuvo.

“Los chicos tienen salud, María tiene salud, y los chicos tienen una madre descomunalmente excepcional así que todo el resto iremos viendo en el tiempo”, afirmó, haciendo hincapié en cómo atraviesan este momento junto a sus hijos y poniendo el foco en el bienestar familiar.

Antes de retirarse, Arana realizó un pedido puntual a los cronistas presentes. “Y si puedo pedirles un favor muy especial es que no me pregunten más nada. Porque lo que les estoy diciendo ahora lo pensé muchísimo. Pero de verdad muchísimas gracias sobre todo por el respeto y el amor con que nos tratan”, agregó.

Más tarde, en Puro Show (El Trece), luego de emitir las imágenes de la conferencia, Fernanda Iglesias puso en duda la explicación brindada por el actor: “No es tan difícil de explicar una separación… si vos tenés tantos nervios, si te cuenta costar tanto lo que pasó, es porque pasó algo más, algo que estás ocultando. Pasó algo grave, y tenés miedo… No es tan difícil”.

En el estudio, sus compañeros no coincidieron con esa lectura y señalaron que podría tratarse simplemente de un desgaste de pareja. Sin embargo, Iglesias volvió a insistir con su postura: “No es un desgaste, pasó algo que ella está enojada. Permítanme dudar, está demasiado nervioso para explicar una separación. Él está muy nervioso. ¿Tantos nervios? No…”.