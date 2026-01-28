Wanda Nara expuso a Ian Lucas, Evangelina Anderson, La Reini y Rusherking en MasterChef Celebrity

Con ese clima distendido, ambas encararon a Ian Lucas. El músico y youtuber contó que está soltero desde hace seis meses. Wanda, filosa, recordó viejas declaraciones del inicio del programa y deslizó una pregunta incómoda: cuál amiga de Reini había tenido algo con Rusherking. No hubo nombres propios, pero la conductora se quedó conforme cuando Sofía aclaró que “no es amiga de su enemiga”, en clara referencia a Eugenia “La China” Suárez. “No, ¡si me odia!”, remató la influencer.

El momento sumó otro condimento cuando Rusherking dejó entrever que actualmente “se está conociendo” con alguien, alimentando aún más el juego de especulaciones.

Más adelante, Wanda se movió hacia la estación de Ian y luego a la de Evangelina Anderson, decidida a seguir indagando en sus situaciones sentimentales y, de paso, intentar que ambos confirmen un romance de una vez por todas.

Ian volvió a insistir en que está soltero y sorprendió a Wanda al confesarle que se preocupa por ella “porque es su amiga y no quiere que le rompan el corazón”. La conductora, fiel a su estilo, respondió que con solo su presencia ya “rompe corazones”. “Nos tocó ser lindos”, bromeó él.

Cuando Wanda llegó a la mesada de Evangelina, Ian no perdió detalle. La ex de Martín Demichelis reconoció que alguna vez le rompieron el corazón y aseguró que hoy está “soltera y contenta”.

La conductora también contó que atraviesa una etapa de soltería tras su separación de Martín Migueles, mientras Ian se ofreció a hacer de celestino: dijo que tiene varios amigos para presentarle. Wanda, divertida, aclaró que busca alguien de entre 30 y 45 años.

Las confesiones siguieron. Ian admitió que le cuesta confiar en el casamiento porque no cree demasiado en la lealtad y reveló que su relación más larga duró apenas dos años y medio. Evangelina, por su parte, puso la vara bien alta: contó que estuvo 18 años casada y sostuvo que “eso es un éxito”.

“Durar eso con un futbolista y en esta época es como los 50 años de casados de nuestros abuelos”, lanzó Wanda, destacando la estadística de Anderson.

El clima prometía más picante, pero el intercambio se cortó cuando Wanda quiso saber si Ian y Eva “se conocen sin ropa”. Con humor, Evangelina esquivó la respuesta directa: “Él sube fotos sin ropa, así que sí”.

Cómo está la relación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson tras la intervención de Wanda Nara en MasterChef

La buena sintonía de Wanda Nara con los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a quedar en evidencia durante la emisión del domingo, cuando la conductora se acercó a la estación de Ian Lucas y no dudó en meterse de lleno en los rumores que lo vinculan con Evangelina Anderson. Al verlo serio, comentó que lo notaba algo bajón, aunque él aclaró que estaba simplemente concentrado en el desafío. En ese ida y vuelta, Ian aprovechó para consultarle cómo estaba ella en lo sentimental, y Wanda respondió sin filtro: “Creo que estoy como vos, ¿Cómo estás vos? ¿Estamos igual?”.

La charla derivó en un momento de complicidad y risas. Ian admitió que efectivamente estaban en la misma situación y Wanda se acercó a abrazarlo, mientras lanzaba una frase cargada de humor y catarsis: “Si los dos estamos en lo mismo, capaz los dos queremos llorar, desahogate… Yo si me pongo a llorar termina el programa acá”. Incluso, frente a cámara, el participante deslizó que ahora que estaban “igual” podrían llegar a salir juntos.

Más tarde, cuando la prueba entraba en su recta final, Wanda volvió a meter ficha al notar que Ian y Evangelina estaban emplatando muy cerca. La conductora señaló que podían aprovechar para saludarse, ya que “que no se cruzaron hoy, parece”. Ante el comentario, Evangelina se acercó y se dio el esperado saludo con su compañero.

Fiel a su estilo frontal, Wanda cerró la escena con una frase que dejó en claro su postura y alimentó aún más las versiones de romance: “Me gusta así Eva, a los hombres miedosos hay que sacarles el miedo de una”, despertando risas y miradas cómplices en las cocinas del reality.