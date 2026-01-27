Javier Milei en "La Derecha Fest": "Hemos demostrado que el liberalismo es superior"

Durante su intervención, el presidente de la fundación Faro, Agustín Laje, sostuvo que “en los últimos dos años ganamos elecciones, no solo en Argentina. Todo arrancó acá. En 2023, solo algunos países eran de derecha; el resto estaba controlado por el socialismo. Celebramos sin complejos ser de derecha”, destacó.

Al finalizar ese discurso, el diputado Tronco fue el encargado de presentar al ministro del Interior, Diego Santilli, a quien elogió por su rol en la campaña electoral. “Se cargó la campaña al hombro. Nunca me voy a olvidar en el búnker. El tipo se emocionó, empezó a llorar, hoy es el ministro del Interior”, celebró.

Luego, Santilli subió al escenario y tomó la palabra desde el atril, donde saludó al público y agradeció el respaldo electoral: “Buenas noches Mar del Plata, buenas noches Derecha Fest. Gracias a todos por estar acá. Gracias por lo que hicieron en octubre. Fue un mimo al alma. Ustedes son los que ganaron la elección de octubre, ustedes la pelearon a muerte. Ustedes, Javier Milei y el de arriba. Los argentinos y los bonaerenses sabían a qué no querían volver más. A los piquetes, a la inflación que destrozaba los salarios, a la pobreza que asfixiaba a los argentinos, a que el delincuente era el que estaba libre y los ciudadanos guardados en sus casas”.