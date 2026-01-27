En vivo Radio La Red
Política
Holocausto
Derechos Humanos
ESPACIO ACADÉMICO

En el Día del Holocausto, inauguraron un Centro Jean Monnet sobre memoria y derechos humanos

El espacio fue presentado por el Instituto Universitario Isaac Abarbanel como parte del programa Erasmus+ de la Unión Europea. El acto de presentación tuvo lugar en la Cancillería argentina.

La presentación del nuevo espacio se hizo en la sede de la Cancillería argentina. (Foto: prensa Instituto Universitario Isaac Abarbanel).

Como parte del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, el Instituto Universitario Isaac Abarbanel inauguró hoy el Centro de Excelencia Jean Monnet “René Cassin”, un nuevo espacio académico dedicado al estudio de la memoria del Holocausto, la prevención del antisemitismo y el desarrollo de políticas de derechos humanos.

Según indicó la casa de estudios de la comunidad judía, la iniciativa se desarrolla dentro del programa Erasmus+ de la Unión Europea y busca "articular investigación, formación especializada y cooperación internacional, con foco en su proyección en América Latina".

Lucha contra el antisemitismo, memoria y redes internacionales

El Centro analizará las políticas europeas vinculadas a memoria histórica, lucha contra el antisemitismo y derechos fundamentales, y promoverá trabajos interdisciplinarios, seminarios, debates académicos y publicaciones especializadas.

También consignó que entre los proyectos previstos para los próximos dos años figuran la creación de una Red Internacional de Universidades que trabajan la temática, la organización de conferencias internacionales en el marco de la presidencia argentina de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), el dictado de cursos y diplomaturas y la publicación de cuatro libros académicos.

El acto en el Ministerio de Relaciones Exteriores

El acto tuvo lugar en el Salón Auditorio del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), en la Cancillería argentina.

Participaron la embajadora Fabiana Loguzzo, representante especial de la Argentina ante la IHRA; el rector del Instituto Universitario Isaac Abarbanel, Ariel Stofenmacher; y Eran Nagan, encargado de negocios ad interim de la Delegación de la Unión Europea en el país. La presentación institucional estuvo a cargo de Agustín Ulanovsky, director del Centro.

El equipo de investigadores del Centro está integrado además por Hernán Najenson, Silvina Chemen, Pamela Malewicz, Natalia Montesano, Cecilia Denot y Flavia Vaccarezza.

El encuentro reunió a diplomáticos argentinos y europeos, funcionarios nacionales, autoridades universitarias, representantes de universidades privadas, miembros de la Iglesia y referentes de organizaciones sociales y del ámbito académico.

Entre los asistentes estuvieron Agustín Caulo, subsecretario de Culto y Civilización de la Cancillería; Francisco Piñon, Secretario ejecutivo de la RUC; Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); y autoridades de universidades privadas.

Qué es la IHRA

La IHRA fue creada en el año 2000 en Foro Internacional del Holocausto en Estocolmo y reúne a gobiernos de distintos países para fortalecer la educación, la investigación y la memoria de la Shoa. La Argentina es miembro desde su origen y actualmente el primer país de América Latina en presidir esta alianza internacional.

