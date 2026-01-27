En el Día del Holocausto, inauguraron un Centro Jean Monnet sobre memoria y derechos humanos

El acto en el Ministerio de Relaciones Exteriores

El acto tuvo lugar en el Salón Auditorio del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), en la Cancillería argentina.

Participaron la embajadora Fabiana Loguzzo, representante especial de la Argentina ante la IHRA; el rector del Instituto Universitario Isaac Abarbanel, Ariel Stofenmacher; y Eran Nagan, encargado de negocios ad interim de la Delegación de la Unión Europea en el país. La presentación institucional estuvo a cargo de Agustín Ulanovsky, director del Centro.

El equipo de investigadores del Centro está integrado además por Hernán Najenson, Silvina Chemen, Pamela Malewicz, Natalia Montesano, Cecilia Denot y Flavia Vaccarezza.

El encuentro reunió a diplomáticos argentinos y europeos, funcionarios nacionales, autoridades universitarias, representantes de universidades privadas, miembros de la Iglesia y referentes de organizaciones sociales y del ámbito académico.

Entre los asistentes estuvieron Agustín Caulo, subsecretario de Culto y Civilización de la Cancillería; Francisco Piñon, Secretario ejecutivo de la RUC; Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); y autoridades de universidades privadas.

Qué es la IHRA

La IHRA fue creada en el año 2000 en Foro Internacional del Holocausto en Estocolmo y reúne a gobiernos de distintos países para fortalecer la educación, la investigación y la memoria de la Shoa. La Argentina es miembro desde su origen y actualmente el primer país de América Latina en presidir esta alianza internacional.