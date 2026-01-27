El Gobierno prepara un plan para eliminar los subsidios a empresas de colectivos y transferirlos a los pasajeros

En ese marco, el secretario coordinador de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, comunicó en la misma reunión a los empresarios, la decisión de avanzar en una auditoría integral de los subsidios otorgados, con el objetivo de "conocer en detalle la situación actual y definir medidas que permitan mejorar la eficiencia en la asignación de recursos".

"Uno de los objetivos prioritarios será subsidiar la tarifa de colectivo de manera directa al pasajero y avanzar en la simplificación del cuadro tarifario según las distintas secciones", confirmaron los nuevos funcionarios de Milei.

Ambas partes acordaron mantener reuniones periódicas para continuar trabajando en la mejora del sistema de transporte automotor y en la calidad del servicio de las líneas nacionales que circulan por el AMBA.

El anuncio del Gobierno se produce en medio de una tensa negociación salarial de las cámaras de Transporte Público con el gremio de la UTA, que reclama aumentos salariales acordes a la inflación, y la postura empresaria de otorgar el 1 % mensual, lo que puso en alerta al gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que analiza la posibilidad de convocar a un nuevo paro nacional.

Desde el Ministerio de Economía, que conduce Luis "Toto" Caputo también evitaron adelantar detalles del plan de redistribución o eliminación de subsidios a las empresas transportistas, hasta que sea anunciado oficialmente.

Los subsidios al transporte son aquellas transferencias realizadas por la Administración Pública a empresas o consumidores para permitir que determinados servicios sean provistos a un costo inferior al necesario para cubrir los costos de producción. Estas transferencias suelen tener dos objetivos principales: fomentar el acceso a esos bienes o servicios por parte de segmentos específicos de la población e impulsar el desarrollo de sectores productivos determinados. Para leer el último informe de Subsidios al Transporte Automotor de Pasajeros

La UTA analiza convocar a un nuevo paro

Este martes, en ese clima de tensión, el gobierno, a través de la Secretaría de Trabajo, convocó a una nueva audiencia de negociaciones paritarias con la expectativa de evitar un nuevo paro de colectivos que, de concretarse, afectaría a unos 6 millones de personas que utilizan el transporte público de colectivos en el AMBA.

Las negociaciones paritarias de la UTA siguen trabadas; confirmaron en la previa desde el gremio de colectiveros que, de no haber acuerdo en la audiencia de este martes, analizarán la convocatoria a un paro.

En el Gobierno había expectativas sobre un acuerdo en la audiencia convocada para este martes a las 15 hs en la Secretaría de Trabajo.

La última audiencia contó con la participación de representantes sindicales y de las cámaras empresarias del sector, estuvo encabezada por el titular de la cartera laboral, Julio Cordero.

La UTA reiteró su rechazo a la propuesta de las empresas, que plantearon un incremento del 1% mensual, una oferta que el gremio considera insuficiente frente al avance de la inflación y el deterioro del poder adquisitivo acumulado de un 13 %.

Las negociaciones en Transporte, en un contexto de tarifas en alza

Desde marzo de 2025, los boletos se ajustan mediante un esquema automático que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC con un adicional porcentual.

Con una inflación del 2,8% en diciembre, en febrero los colectivos del conurbano bonaerense tendrán un aumento del 4,8%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la suba será del 2,8%.

Este escenario de incrementos mensuales en los pasajes, sumado a salarios que no logran recuperarse, agrega presión a una negociación paritaria que, por ahora, permanece estancada y mantiene en vilo a millones de usuarios.