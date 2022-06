Vuelve Scioli: cómo será su desembarco en el Gobierno de Alberto Fernández y los planes para 2023

Su regreso, además, funciona como un dique de contención para la feroz interna que atraviesa a la coalición de gobierno: Scioli se lleva bien con el kirchnerismo, con los albertistas, con los sindicatos y hasta con el massismo (aunque ese es un tema aparte).

Alberto Fernández eligió a Daniel Scioli como ministro de Producción Alberto Fernández eligió a Daniel Scioli como ministro de Desarrollo Productivo.

Este aterrizaje en un gabinete diezmado (y paralizado) por la interna le deja al ex gobernador bonaerense un campo abierto para proyectarse: dependerá de los alcances de su tarea que pueda concretar la chance de volver a ser candidato presidencial en representación de un peronismo amplio.

“Vamos a volver a ser campeones del mundo”, decían en 2015 desde su entorno, apenas consumada la derrota ante Mauricio Macri. Podría cumplirse.

Los matices para el 2023

scioli-brasil-albertofernandez.jpg Scioli, en Brasil.

Claro que Argentina es un país imprevisible y los candidatos que suelen llegar al poder son aquellos que, justamente, no habían sido demasiado tenidos en cuenta durante la previa, como demuestran los casos de Néstor Kirchner, Macri y Alberto Fernández. Lo de Scioli podría ser prematuro. Pero hoy es una posibilidad.

“Daniel no está pensando en eso, está enfocado en lo que va a ser su gestión como ministro”, aseguraron ante A24.com desde el entorno del ex motonauta. Recién el domingo el ex gobernador retornará al país, para una probable jura el lunes siguiente, aunque esos detalles debe definirlos Presidencia.

En el peronismo destacan que Alberto lo convocó en esta oportunidad por su “experiencia y su perfil”, dado que el trabajo que llevó adelante en Brasil, lidiando nada menos que con la gestión de Jair Bolsonaro, “tuvo mucho de productivo”.

Entre las hazañas de su paso por la diplomacia puntean que logró “destrabar controversias en materia productiva y generó misiones comerciales”, que no fue ni más ni menos que lo que le había pedido el Presidente cuando lo designó embajador: que promoviera inversiones, genere puestos de trabajo y facilite la llegada de dólares al país.

Kulfas.webp Alberto y la ruidosa salida de Kulfas. (archivo)

Eso mismo es lo que el Gobierno espera de él como ministro, se ilusionan en su entorno. Desde su equipo anticiparon ante A24.com que “le va a dar un fuerte impulso a las pymes”, aunque aclararon, en un reconocimiento a Kulfas, que “se venía trabajando en ese sentido”. Formas son formas.

Sobre ese punto, en el peronismo adelantan que recorrerá los polos productivos para hablar con empresarios y que incluso va a desempolvar un viejo axioma de sus tiempos de gobernador: “A los inversores de más de 1.000 dólares los va a recibir personalmente”. En La Plata muchos recuerdan ese latiguillo.

Sobre su gabinete, hay otro adelanto de gestión que pudo confirmar A24.com: el nuevo ministro mantendrá a dos secretarios como Ariel Schale (de Industria y Economía del Conocimiento) y Guillermo Merediz (de Pymes). Con ambos trabajó en la provincia de Buenos Aires.

La pulseada con Sergio Massa

Alberto Fernández Sergio Massa.jpg Alberto Fernández invitó a Sergio Massa a la Cumbre de las Américas.

Pero el regreso de Scioli para ocupar un asiento caliente como el del Ministerio de Desarrollo Productivo genera, además, un choque de intereses con las aspiraciones electorales de Sergio Massa. El tigrense también aspiraba (aspira) a ser el candidato de la eventual unidad de todas las tribus del peronismo. Y la irrupción del ex motonauta como nuevo actor pone un obstáculo en esa carrera.

Además, Scioli y Massa son “enemigos íntimos” desde que el tigrense armó el Frente Renovador para las legislativas de 2013 y recibió un “no” como respuesta del gobernador para romper con el kirchnerismo. Las relaciones nunca quedaron bien desde entonces.

Alberto Fernández, que si tiene una habilidad es el manejo de la conversación, debería mediar para calmar ese malestar. Y tomó una medida concreta al subir a Massa al avión a Los Ángeles para participar de la Cumbre de las Américas.

El tigrense es un habitué de esta suerte de excursiones: en enero de 2016 el entonces presidente Macri lo había llevado al Foro de Davos en Suiza, donde lo presentó como el “futuro presidente del Partido Justicialista” sin otro afán que el de provocar al kirchnerismo, que en aquel momento estaba en estado de repliegue. El hoy presidente de la Cámara de Diputados se ilusionaba con el post cristinismo. Eran otros tiempos.

Como sea, Massa fue un actor de peso en las negociaciones tanto con el FMI como con acreedores privados, y el Presidente quiere que el tigrense recupere ese perfil para las reuniones que podrían surgir ahora en Estados Unidos.

La previa del regreso

massa-manzur-scioli-horiz Scioli y Massa. Enemigos íntimos. (Foto: archivo)

En 2018, después de un tiempo de ausencia prudencial de los primeros planos, Scioli había intentado un regreso al campo del peronismo. Eran tiempos del gobierno de Cambiemos, y el ex motonauta había levantado su perfil, reactivado sus redes sociales y se mostraba sonriente en recorridas con gobernadores. El PJ estaba desarticulado y ser nuevamente candidato era en aquel momento una posibilidad.

Finalmente los lazos no se unieron y el ex gobernador decidió esperar por otra oportunidad. La conformación del Frente de Todos lo tuvo como uno de sus principales defensores, y Alberto supo reconocerle la lealtad con la Embajada en Brasil. Fue desde ese momento uno de los pocos que se mantuvo activo en el ámbito de la diplomacia. Y por eso es ahora recompensado. En su entorno se ilusionan con el regreso del sciolismo.