Alerta de ANSES: el Gobierno dará de BAJA las siguientes PENSIONES de ANSES

Esta decisión nace de un cruce de datos entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Servicio Penitenciario Federal en el proceso de investigación del 100% de todas las subvenciones estatales de este tipo que comenzó en marzo de 2024.

En un operativo realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires (PBA) la policía arrestó a 14 individuos que cobraban esta prestación al mismo tiempo que se encontraban bajo una orden de detención.

Para lograrlo, se realizaron citaciones estratégicas a la totalidad de las personas prófugas a las auditorías correspondientes. Sin embargo, se utilizó "para ponerlos a disposición de la justicia o efectivizar su encarcelamiento en caso de corresponder", destacó el vocero presidencial Manuel Adorni.

Hasta el momento el Estado reportó haber detectado irregularidades en el 57% de los pensionados evaluados. Al finalizar el proceso se habrán relevado las 1.250.000 contribuciones otorgadas en toda la jurisdicción nacional.

ANSES sorprendió a los beneficiarios AUH y AUE con un doble bono de $86.000 ANSES sorprendió a los beneficiarios AUH y AUE con un doble bono de $86.000

ANSES y Milei pagarán más de $277.000 en diciembre 2024: quiénes podrán cobrarlo

En diciembre, tras los amentos determinados por ANSES con base en al dato de inflación de octubre, la Pensión Universal para el Adulto Mayor llegará a $277.679.

La PUAM es un beneficio otorgado por la ANSES y está dirigido a personas mayores de 65 años que no tienen acceso a una jubilación tradicional, ya sea porque no cumplieron con los años de aportes requeridos o por no haber trabajado en relación de dependencia formal.

Este programa busca garantizar un ingreso básico a las personas mayores que no lograron acceder al sistema previsional contributivo, ofreciendo protección social y evitando situaciones de vulnerabilidad económica en este grupo etario.

Quiénes pueden acceder a la PUAM de ANSES

Para poder acceder a PUAM hay que cumplir con ciertos requisitos: