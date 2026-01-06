En el caso de hijos sin discapacidad, deben tener entre 45 días y 18 años y asistir a una institución educativa oficial de nivel inicial, primario o secundario. Para hijos con discapacidad, no existe límite de edad y se admiten escuelas especiales, centros de rehabilitación, talleres protegidos y espacios educativos reconocidos por el organismo.

El cumplimiento de estos criterios es obligatorio para acceder al pago anual correspondiente a la Ayuda Escolar 2026.

¿Cuál es el monto de la Ayuda Escolar 2026 y cuándo se paga?

ANSES_bono ANSES activa la Ayuda Escolar 2026 y fija una condición clave para cobrar

ANSES confirmó que el monto de la Ayuda Escolar 2026 es de $85.000 por cada hijo. El pago se realiza una vez al año y busca reforzar el ingreso familiar al inicio del ciclo lectivo.

La liquidación masiva suele efectuarse entre febrero y marzo, coincidiendo con el comienzo de las clases. Sin embargo, quienes completen el trámite con posterioridad no pierden el derecho, aunque el cobro se acredita más adelante, una vez validada la documentación.

¿Cómo se presenta el Certificado Escolar para cobrar la Ayuda Escolar?

La gestión del beneficio es digital, gratuita y obligatoria todos los años, incluso para quienes ya lo cobraron en períodos anteriores. El trámite se realiza a través de Mi ANSES.

El procedimiento incluye ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, generar el formulario por cada hijo, hacerlo completar por la institución educativa y cargarlo nuevamente en el sistema. Una vez validado el certificado, la Ayuda Escolar 2026 queda habilitada para el pago.

¿Qué sucede si no se presenta el Certificado Escolar ante ANSES?

La falta de presentación del Certificado Escolar tiene consecuencias directas. En el caso de titulares de la AUH, puede implicar la pérdida del pago de la Ayuda Escolar Anual y generar inconvenientes en la continuidad de la asignación si no se acredita la escolaridad.

Por este motivo, ANSES recomienda realizar el trámite apenas comienza el año lectivo y no postergar la carga de la documentación.

¿Cuál es la fecha límite para no perder la Ayuda Escolar 2026?

Desde ANSES subrayan que existe una fecha clave que define el cobro. El Certificado Escolar debe presentarse antes del 31 de diciembre del año anterior al ciclo lectivo.

Si no se cumple con ese plazo, el pago de la Ayuda Escolar 2026 no se efectiviza, aun cuando el menor reúna todos los requisitos exigidos por el organismo.